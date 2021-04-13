Bonus Vacanze 2021, ecco come funziona e chi ne ha diritto: anche per quest’anno, fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile utilizzare il “Bonus Vacanze”, come stabilito dal decreto milleproproghe (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021).

Attenzione però, la misura non è stata infatti rifinanziata ed è stato semplicemente prorogato l’uso del voucher. Ma che cosa vuol dire tutto ciò dal punto di vista pratico? Vediamolo assieme.

Chi può usare il Bonus Vacanze nel 2021:

Vi spieghiamo facile facile a chi spetta il bonus Vacanze 2021:

Chi ha utilizzato il Bonus Vacanze nel 2020 non potrà goderne anche nel 2021 ;

Vacanze nel 2020 ; Chi non ha utilizzato il Bonus Vacanze nel 2020, ma non l’ha neanche richiesto entro il 31 dicembre 2020, non potrà goderne neanche nel 2021 ;

; Chi ha richiesto il bonus entro il 31 dicembre 2020, ma non ha utilizzato il voucher lo scorso anno, potrà usufruire del Bonus Vacanza entro la fine del 2021 ;

La platea di persone che può ancora utilizzare il “Bonus Vacanze” è enorme, basti pensare che lo scorso anno sono stati spesi solo 200 milioni dei 2 miliardi e mezzo di euro stanziati, meno del 10%. La speranza è che possa dare una mano al settore del turismo, messo in forte difficoltà dal Covid.

Sconti fino a 500 euro per le vostre vacanze:

Per la precisione l’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del vostro nucleo familiare:

500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone

per i nuclei composti da 3 o più persone 300 euro per quelli composti da 2 persone

per quelli composti da 2 persone 150 euro per quelli composti da 1 persona

Come si ottiene il Bonus Vacanze?

Purtroppo non è possibile presentare nuove domande, i termini sono scaduti. La data di scadenza per inviare la domanda era il 30 dicembre 2020 e questo termine non ha subito alcuna variazione, né modifica né proroga da parte del decreto Milleproroghe.

Trovate qui la guida completa su come ottenere il Bonus Vacanze.

Dove trovo le strutture ricettive che accettano il Buono Vacanze?

Uno dei problemi maggiori riscontrati nell’utilizzo del “Bonus Vacanze” è stato nella difficoltà di capire chi lo accetta e chi no, ricordo che i grandi colossi dell’ online sono stati esclusi. Potete trovare qui la lista delle strutture ricettiva della Sardegna che accettano il Bonus Vacanze:

Precisiamo che ci sono certamente altre strutture che accettano il bonus vacanze oltre a quelle citate nelle risorse che vi abbiamo appena linkato. Vi consigliamo di consultare le strutture di vostro interesse una ad una. Buona ricerca!

