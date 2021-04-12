AGGIORNAMENTO 2024: da un nostro controllo ripetuto, l’ultima volta nel maggio 2024, la webcam non risulta essere più in funzione.

Porto Flavia in diretta streaming, ecco come osservarla: anche l’incantevole Porto Flavia ha la sua webcam che adesso la ritrae h24, 7 giorni su 7. Anzi a dirla tutta la webcam è persino doppia, perché oltre alle immagini del famoso porto scavato nel promontorio roccioso del Sulcis Iglesiente, un’altra camera riprende la vicina e confinante spiaggia di Masua. Siamo in territorio del comune di Iglesias, nel sud ovest della Sardegna.

Così spiega l’assessore comunale all’Informatizzazione Francesco Melis all’ANSA:

In un periodo in cui l’incertezza sanitaria ci impone restrizioni tali da limitare i nostri spostamenti, abbiamo deciso di continuare a far conoscere il nostro territorio attraverso la tecnologia, un sistema che ci consente di raggiungere anche le persone che si trovano dall’altra parte del mondo e potrebbero scegliere di trascorrere le vacanze a Iglesias. Puntiamo sull’innovazione per promuovere il nostro turismo in vista dell’estate

Dove vedere la webcam di Porto Flavia:

Si tratta di un nuovo servizio a cura di AirCam, per la verità ben più ambizioso come si legge sul sito internet che ospita le dirette in streaming. Le webcam in funzione al momento sono 3, oltre alle due dell’iglesiente infatti, c’è anche la spiaggia del Poetto di Cagliari. Tutte trasmettono in alta definizione.

GUARDA ADESSO –> Dentro Porto Flavia, l’imperdibile video!

L’idea di base ha diverse sfaccettature, può essere infatti un servizio promozionale per il territorio, ma può essere anche il modo di vedere ad esempio se il mare è mosso o meno prima di recarsi in spiaggia. Nel frattempo, almeno per noi, è una scusa per godersi ancora una volta Porto Flavia.

Come visitare Porto Flavia di persona:

Se volete andare di persona, trovate qui giorni e orari di visita di porto Flavia (al momento in cui scriviamo, causa Covid-19, le visite sono sospese).

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.