Alghero scelta tra i borghi del futuro: dopo Cagliari anche Alghero entra nel progetto “Smarter Italy“, che punta a realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura.

Alghero, è uno dei 12 piccoli comuni scelti per diventare “Borghi del futuro“, si tratta di piccoli centri abitati, sotto i 60 mila abitanti. Assieme alla cittadina catalana sono stati scelti anche Bardonecchia, Campobasso, Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante. I loro territori saranno laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini.

Per la precisione le prime aree di intervento del programma sono:

Smart Mobility per il miglioramento sostanziale dei servizi per la mobilità di persone e merci nelle aree urbane;

Perché Alghero è stata scelta come borgo del futuro:

Insomma, una città di piccole dimensioni come Alghero (44 mila abitanti circa), che fa dell’ambiente, della storia e della cultura il suo punto di forza, potrà accedere a migliori strumenti per l’organizzazione di servizi di qualità e la valorizzazione delle proprie tante peculiarità.

La cittadina ad esempio, situata nel cuore della Riviera del Corallo, viene ancora soprannominata “Barceloneta“, la piccola Barcellona, per via del forte influsso catalano che ancora la permea, tanto che la lingua parlata dagli algheresi è proprio il catalano (il nome catalano di Alghero è invece “l’Alguer“) Imperdibile il suo centro storico con le tanti torri medievali, i bastioni sul mare, i gustosissimi ristoranti e la lunga “rambla” sul mare. Noi vi invitiamo anche ad una visita virtuale delle spiagge più belle di Alghero.

Bene, ci sono fino a 90 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali. Grazie ad appaltinnovativi.gov.it, la piattaforma per gli acquisti di innovazione della Pubblica amministrazione realizzata da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale che si occuperà anche della fase operativa – le aziende interessate potranno aderire ai bandi e presentare proposte per rispondere ai bisogni delle amministrazioni.