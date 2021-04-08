Grimaldi Lines, sconto del 20%, più modifica e cancellazione senza penale fino al 31 maggio 2021: nuova promozione di Grimaldi Lines sui traghetti per la Sardegna, con la possibilità – fino al 31 maggio 2021 – di cancellare la propria prenotazione senza penale e quella di modificare la data, l’ora o la tratta senza spese di variazione (si dovrà pagare solo l’eventuale adeguamento tariffario).

L’offerta – denominata “Desiderio d’estate” – sarà quindi valida per le prenotazioni effettuate fino al 30 aprile 2021 e su tutte le partenze dal 15 giugno al 15 settembre 2021. A tale possibilità si associa la possibilità di uno sconto speciale del 20%, diritti fissi esclusi, per le prenotazioni effettuate nel mese di aprile. Vediamo adesso qualche dettaglio in più.

Così spiega la compagnia:

A chi prenota con la promo Desiderio d’estate è garantita la possibilità di recuperare interamente il costo del biglietto pagato, nell’eventualità che qualsiasi circostanza possa determinare un cambio di programma.

Vogliamo essere ancora più precisi, sul sito di Grimaldi Lines infatti viene spiegato molto bene come funzionano la cancellazione e la modifica del biglietto con questa promozione:

Cancellazione entro il 31 maggio 2021 : i biglietti acquistati con la promozione “Desiderio d’estate” saranno rimborsati senza applicazione di penale. Il premio pagato per l’eventuale polizza assicurativa multirischio non sarà rimborsato.

: i biglietti acquistati con la promozione “Desiderio d’estate” saranno rimborsati senza applicazione di penale. Il premio pagato per l’eventuale polizza assicurativa multirischio non sarà rimborsato. Cancellazione successiva al 31 maggio 2021 : in questo caso la cancellazione comporterà una penale pari al 100% del costo del biglietto come da condizioni vigenti per le tariffe special.

: in questo caso la cancellazione comporterà una penale pari al 100% del costo del biglietto come da condizioni vigenti per le tariffe special. Modifiche entro il 31 maggio 2021 : i biglietti acquistati con la promozione “Desiderio d’estate” potranno essere modificati senza spese di variazione (salvo adeguamento tariffario ove dovuto).

: i biglietti acquistati con la promozione “Desiderio d’estate” potranno essere modificati senza spese di variazione (salvo adeguamento tariffario ove dovuto). Modifiche dopo il 31 maggio 2021: eventuali modifiche della partenza (data, ora, tratta) comporteranno spese di variazione pari a euro 30 (oltre ad adeguamento tariffario ove dovuto), come da condizioni vigenti per le tariffe special.

Vediamo altri dettagli della promozione.

Promo Desiderio d’Estate di Grimaldi Lines:

La promozione è applicabile alla quota di passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione a bordo e per il veicolo o gli animali domestici al seguito. Non si applica invece ai diritti fissi, ai supplementi per i servizi di bordo (es. pasti), agli eventi a bordo.

La promozione, sia in termini di sconto che di condizioni speciali di cancellazione – spiega la compagnia – si applica automaticamente selezionando il livello tariffario “Special” durante l’acquisto.

ATTENZIONE: se si sceglie un biglietto a tariffa standard non viene applicato né lo sconto, né la condizione speciale di cancellazione/modifica.

La compagnia inoltre informa che le tariffe speciali possono subire variazioni.

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori info, dettagli, per tutte le condizioni di questa e altre offerte, oltre che per prenotare, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Grimaldi Lines.