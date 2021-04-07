Jet2, ecco 4 nuovi voli tra Olbia e la Gran Bretagna: arrivano 4 nuove rotte tra la Sardegna e la Gran Bretagna, curate da Jet2.com e Jet2holidays. Jet2 è una compagnia aerea a basso costo britannica, per la precisione la terza per numero di voli nel Regno Unito, quindi particolarmente attenta alle esigenze dei viaggiatori inglesi.

L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda verrà infatti collegato a ben 4 basi inglesi di Jet2: Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted.

I viaggiatori però al momento dovranno accontentarsi del solo annuncio, i voli infatti non sono ancora in vendita, anche perché partiranno solo dall’estate 2022. Insomma ci vuole ancora più di un anno.

Così Steve Heapy, CEO di Jet2.com e Jet2holidays ha dichiarato a travelmole.com:

I voli opereranno nell’aeroporto di Olbia.

Stiamo continuando a vedere una grande domanda per l’estate 2022, quindi stiamo aggiungendo la Sicilia e la Sardegna al nostro programma per offrire ai clienti e agli agenti di viaggio indipendenti ancora più scelta (sulla Sicilia opereranno le stesse rotte previste per Olbia, più un collegamento per Bristol).

Vi terremo naturalmente e come sempre aggiornati!

Copyright: foto copertina dal sito ufficiale di Jet2.