Autovelox fissi in Sardegna, ecco dove si trovano: sia che abitiate in Sardegna, sia che veniate nella nostra isola per lavoro o vacanza, il nostro invito è a guidare con prudenza, anche perché a parte le arterie maggiori, spesso il sistema viario non è certo all’avanguardia. In questo articolo però, vi vogliamo parlare degli autovelox fissi in Sardegna, che si trovano tutti nel sud nell’isola, per due ragioni, la prima è che sono messi solitamente in punti particolarmente pericolosi dove occorre la massima prudenza, in secondo luogo per evitarvi costose multe. Trovate invece qui l’elenco delle postazioni mobili dell’autovelox della Polizia Stradale in Sardegna sempre aggiornate.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le postazioni fisse degli autovelox in Sardegna, partendo da Cagliari e andando pian piano verso il centro Sardegna.

Autovelox sull’Asse Mediano a Cagliari:

E’ forse l’autovelox che miete più vittime, perché si trova su una delle strade più trafficate della città, l’asse mediano è infatti un grande anello che parte dalla SS131 e arriva fino al porto del capoluogo della Sardegna. Una strada molto trafficata e con una marea di svincoli, nella quale i tamponamenti sono purtroppo all’ordine del giorno.

Limite di velocità : La velocità massima consentita è di 70m/h;

: La velocità massima consentita è di 70m/h; Punto esatto: l’ autovelox si trova all’ altezza dello svincolo per Genneruxi e Quartu Sant’Elena, in direzione nord.

Autovelox sulla SS131, a Selargius:

All’uscita di Cagliari l’asse mediano di innesta direttamente sulla SS131 dir, a sinistra è l’ospedale Brotzu a dominare la Skyline, sulla destra i palazzi di Pirri ed un Eurospin come punti di riferimento. Di fronte al Brotzu ecco Su Planu, enclave amministrativa di Selargius in territorio cagliaritano. Finiti gli svincoli per queste località la quattro corsie (due per ogni senso di marcia), sale leggermente, quindi scollina e punta in discesa verso l’ex-inceneritore (che troverete sulla sinistra). La carreggiata è stretta e molto molto trafficata.

Bene all’inizio della discesa si trova un autovelox decisamente importante, perché arriva subito, perché nonostante i tanti cartelli fate fatica a capire dove si trova esattamente, perché si è distratti dal grande traffico, perché la discesa fa aumentare la velocità.

L’autovelox si trova presso l’innesto della SS554, un incrocio decisamente trafficato e pericoloso, in questo caso aiuta di molto la sicurezza stradale.

Limite di velocità : 80Km/h

: 80Km/h Punto esatto: l’ autovelox si trova all’altezza dell’innesto della SS554, in uscita da Cagliari (direzione nord).

Autovelox sulla SS131, a Monastir:

Fra tutti gli autovelox che vi presentiamo in questo è quello che a chi scrive pare il più inutile dal punto di vista della sicurezza. Si trova sulla SS131, nella discesa che si deve affrontare dopo il primo grande svincolo per il paese del basso Campidano. Il paese sulla collina sulla destra a dominare la strada, le 4 corsie della statale che piegano verso destra, l’inzio della discesa e, circa a metà, ecco l’autovelox.

Il consiglio che vi diamo è, come scollinate, di lasciare la corsia di sorpasso e incolonnarvi nel traffico regolare, pronti a frenare no nappena lo farà chi è davanti a voi.

Limite di velocità : 90 chilometri orari

: 90 chilometri orari Punto esatto: km 19,600, in direzione Cagliari (sud)

Autovelox sulla SS130, a Elmas:

Questo è il primo degli autovelox che vediamo oggi che funziona come autentico “life saver“, come salvavita. L’autovelox infatti si trova lungo la SS131, dopo lo svincolo per l’aeroporto e dopo l’istituto agrario, in direzione di Elmas. L’autovelox, ben segnalato, appare comunque all’ultimo in mezzo alle frasche che si trovano sulla destra della carreggiata, il modo più semplice per non prendere multe, visto il traffico sempre presente è quello di accodarvi alle macchine davanti a voi, pronti a frenare non appena lo farà chi viaggia di fronte a voi.

L’autovelox è stato messo per evitare o almeno ridurre gli incidenti, anche mortali, che flagellavano l’incrocio a raso che da Elmas porta all’area commerciale sulla ex-SS131 e allo svincolo per la nuova SS131.

Limite di velocità : 90 km/h (ma tutti ci passano ben più lenti)

: 90 km/h (ma tutti ci passano ben più lenti) Punto esatto: km 4,980 in direzione Elmas (nord)

Autovelox sulla SS130, a Decimomannu:

La postazione fissa dell’autovelox sulla SS130 Iglesiente, la strada statale che collega Cagliari a Iglesias nel Sulcis Iglesiente. L’autovelox si trova a Decimomannu, già dentro l’area metropolitana di Cagliari, proprio in direzione del capoluogo.

La postazione fissa dell’autovelox si trova alla fine di un lungo rettilineo, dopo aver superato il primo svincolo per Decimomannu (noterete sulla destra i grandi spazi dove si svolge la celebre festa di Santa Greca). La strada è larga, una quattro corsie (due corsie per senso di marcia) e l lungo rettilineo invita a correre.

L’autovelox è messo in posizione strategica giusto all’inizio dell’insidioso curvone sulla destra, insidioso perché la curva è attraversata a raso dalla strada che collega Decimomannu a San Sperate. Un incrocio tremendo, capita di trovarsi la carreggiata impegnata da veicoli che la stanno attraversando, se si arriva veloci l’impatto è difficile da evitare. Qui non solo la prudenza è d’obbligo ma l’autovelox diventa un vero e proprio “salvavita”.

Limite di velocità : 80 chilometri orari

: 80 chilometri orari Punto esatto: km 15,118 in direzione Assemini- Cagliari (verso sud)

Autovelox sulla SS387 Monserrato-Dolianova:

La Strada Statale 387 del Gerrei è un’altra strada molto trafficata quanto infausta, con numerosi incidenti anche mortali, nella quale bisogna prestare la massima attenzione ed evitare i sorpassi azzardati, specie durante i tanti saliscendi e nei tanti curvoni. L’autovelox si trova in direzione Monserrato, quasi alla fine della strada, che si immette nella SS554. Di fronte, dalla parte opposta della carreggiata c’è un distributore.

Limite di velocità : 50km/h

: 50km/h Punto esatto: S.S. 387 Km 6+470 direzione di marcia Dolianova – Monserrato (verso sud).

Autovelox Iglesias (frazione di Bindua):

E’ l’unico autovelox che non si trova vicino a Cagliari, esso è posizionato all’ingresso di Iglesias, provenendo da Gonnesa/Carbonia, lungo la SS126, poco prima di arrivare nella frazione di Bindua. Fate attenzione perché, per quanto (scarsamente) segnalato, ve lo trovate di fronte proprio all’ultimo.

Limite di velocità : 70km/h

: 70km/h Punto esatto: Frazione di Bindua, a Iglesias .

Autovelox Las Plassas (DISATTIVATO):

E’ forse l’autovelox più famigerato della Sardegna, era stato istituito per rallentare le auto che attraversavano questo piccolo borgo e breve senza rallentare. Dopo una marea di ricorsi, accolti, l’autovelox è stato disattivato già da tempo.

Tutor San Teodoro (DISATTIVATO):

Il tutor di San Teodoro era stato istituito qualche anno fa, calcolava la velocità media di attraversamento del territorio comunale lungo la strada statale, ma è stato quasi subito disattivato.