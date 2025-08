Nuova grafica e lavori in corso!

Poiché per il weekend di Pasqua e Pasquetta non si può fare nulla, essendo tutti in zona rossa, abbiamo deciso di mettere mano al nostro amato sito, che per noi è come un figlio da accudire e far crescere. Ecco appunto, era cresciuto troppo e aveva bisogno di un restyling, perciò abbiamo colto l’occasione per rinnovarlo. Lo stiamo rendendo più minimalista, stabile e veloce. Lo stiamo semplificando e rendendo più leggero.

Stavolta ci mettiamo la faccia:

E come avete potuto vedere sulla nostra pagina Facebook, stiamo attuando una nuova strategia comunicativa, quella di metterci la faccia (letteralmente come potete vedere) e renderci immediatamente identificabili, come si vede anche dal nuovo logo. Essendo infatti il sito ormai bianco candido, volevamo qualcosa di subito impattante e che vi facesse capire in un batter d’occhio dove siete arrivati. Crediamo di esserci riusciti.

Questo sono io, sto scrivendo questo articolo e creo anche il 90% dei contenuti di questo blog.

A parte questo, nei prossimi giorni – no domani no è Pasqua e ci riposiamo pure noi – , potrebbero esserci altre novità e cambiamenti minori, siamo infatti ancora in fase di assestamento. Insomma, potreste trovare delle cose nuove ma non troppo. I disguidi se mai ci dovessero essere, saranno davvero minimi.

Un sito più facile da navigare:

Le novità non finiscono qui, nei prossimi mesi, prima dell’estate, provvederemo a una profonda riorganizzazione dei contenuti, ci siamo infatti resi conto che cercare i vecchi articoli sul nostro blog non era poi così facile (per usare un eufemismo), stiamo lavorando per questo.

Insomma, ci vuole solo un po’ di pazienza, stiamo lavorando per voi!