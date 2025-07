Tirrenia, traghetti in continuità territoriale per la Sardegna prorogati fino al 31 maggio 2021: sono stati prorogati i viaggi dei traghetti Tirrenia in continuità territoriale da e per la Sardegna, che sarebbero scaduti il 28 febbraio scorso, la nuova data è invece il 31 maggio 2021. La proroga riguarda i collegamenti marittimi non solo con la Sardegna, ma anche verso Sicilia e isole Tremiti.

La decisione è stata presa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio. Nei giorni scorsi il TAR aveva respinto il ricorso di Grimaldi Euromed S.p.A.

Le manifestazioni di interesse sulle rotte per la Sardegna, indette dal ministero dei Trasporti. hanno le seguenti scadenze:

Civitavecchia-Olbia : 31 marzo 2021 (scaduta, ma non se ne conosce ancora l’esito)

: 31 marzo 2021 (scaduta, ma non se ne conosce ancora l’esito) Civitavecchia-Cagliari : 20 aprile 2021,

: 20 aprile 2021, Genova-Porto Torres : 28 aprile 2021,

: 28 aprile 2021, Napoli-Cagliari-Palermo: 29 aprile 2021.

L’importante è che fino al 31 maggio 2021 almeno si potrà viaggiare a tariffe ridotte per i residenti.