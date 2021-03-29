Sardinia Ferries, fino al 30% di sconto sui traghetti per la Sardegna se prenoti entro il 7 aprile 2021!

Offerta di Pasqua sui traghetti per la Sardegna, fino al 30% di sconto con Sardinia Ferries: proprio così, chi prenota un viaggio da e per la Sardegna dal 27 marzo e fino al 7 aprile 2021, per viaggiare fino al 30 novembre 2021, ottiene uno sconto fino al 30% sulle rotte per la nostra isola (ma anche per Corsica, Isola d’Elba e isole Baleari).

E’ la promozione di Pasqua della compagnia delle navi gialle, che consente di pianificare, con buon anticipo, le prossime vacanze estive.

Su cosa si applica lo sconto?

Per la precisione lo sconto fino al 30% è valido su moltissimi viaggi diurni e notturni (quindi non su tutti), su passeggeri, auto e moto ma il veicolo deve avere dimensioni tali da non superare queste misure: 5 metri di lunghezza, 1,90 metri di altezza e 2 metri di larghezza.

Sono esclusi dallo sconto tasse e diritti e tutte le altre prestazioni (quelle non elencate finora).

La promozione inoltre non è retroattiva ed è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti.

Posso modificare la prenotazione? I biglietti Sono rimborsabili? Ci sono penali?

E’ importante sapere che i biglietti emessi in questa tariffa sono flessibili, quindi modificabili a volontà e rimborsabili fino al 90%.

Per maggiori dettagli sulle condizioni dell’offerta e per prenotare, vi rimandiamo al sito ufficiale di Sardinia Ferries.