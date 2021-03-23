Wizz Air, 4 nuove rotte su Olbia per l’estate 2021: il ritorno della Sardegna in zona arancione non ha frenato la frenesia di nuove rotte introdotte dalle più importanti compagnie aree verso la nostra isola. Evidentemente si scommette sul fatto che presto la nostra isola sarà di nuovo zona bianca e stavolta per restarci.

Fatto sta che pochi giorni fa avevamo visto Volotea aprire una nuova base estiva presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ora è Wizz Air ad annunciare quattro nuove rotte nazionali per la Gallura: Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso. Wizz Air ha poco annunciato anche la nuova rotta Cagliari-Milano Malpensa.

Nuove rotte Wizz Air su Olbia, destinazioni e frequenze dei voli:

A colpire è il gran numero di frequenze previste, vediamole assieme:

Rotta Olbia- Milano Malpensa : Dal 29 aprile 2021 : frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica Dal 2 giugno 2021 : frequenza quotidiana, per la precisione 2 voli al giorno

: Rotta Olbia- Bologna : Dal 13 maggio 2021 : frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica Dal 2 giugno 2021 : giornaliero

: Rotta Olbia- Verona : Dal 2 giugno 2021 : giornaliero

: Rotta Olbia- Treviso (ricordo che i lavori nell’aeroporto di Treviso stanno per finire e dovrebbe riaprire entro giugno prossimo): Dal 2 giugno 2021 : Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica

(ricordo che i lavori nell’aeroporto di Treviso stanno per finire e dovrebbe riaprire entro giugno prossimo):

Prezzi dei biglietti:

I prezzi dei biglietti partono da 9,99 euro se si viaggia molto leggeri, ma in alta stagione tendono a salire. quindi nel caso prenotate subito.

Così George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air:

L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’Italia e della Sardegna in particolare, dimostrando chiaramente la forza del modello di business a bassissimo costo di Wizz Air, poiché continuiamo ad espandere la nostra presenza anche durante questo periodo difficile per il settore. L’annuncio di 4 nuove rotte domestiche per Olbia sottolinea l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l’ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico italiano e della sua economia. Siamo pronti a dare il benvenuto ai passeggeri a bordo con le nostre misure di salute e sicurezza migliorate e il nostro velivolo ultra-giovane ed efficiente.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, come ad esempio gli orari dei voli e le tariffe, oppure il regolamento sui bagagli o la policy in caso di modifiche alla vostra prenotazione, o ancora l’assicurazione di viaggio, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Wizzair.