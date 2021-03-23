Novità Volotea, bagaglio in stiva fino a 25 chili: importante novità da parte della compagnia aerea low cost Volotea, che collega piccole e medie città italiane ed europee e che in Sardegna ha due basi, quella di Cagliari e quella estiva di Olbia. Si tratta di una novità a favore dei clienti che hanno bisogno di portare più bagaglio con se, dai voli programmati per il 1° aprile 2021 in poi infatti, si potrà scegliere se portare in stiva un bagaglio più grande, due le opzioni: da 20 kg (la vecchia, che rimane) o da 25 kg (la nuova).

I passeggeri che prenotano con Volotea possono trasportare in stiva fino a 5 colli, per un totale di massimo 50 kg per passeggero. E’ importante sapere che conviene ed è più economico aggiungere i bagagli prima di arrivare in aeroporto, una volta arrivati allo scalo infatti, il costo diventa molto maggiore.

Quanto alla tempistica si possono aggiungere più bagagli alla propria prenotazione fino a 2 ore e mezza prima della partenza del volo.

SCOPRI ADESSO –> Tutte le OFFERTE Volotea per la Sardegna!

Quanto costa trasportare i bagagli in stiva con Volotea?

Le tariffe dei bagagli da imbarcare in stiva con Volotea cambia in base al paese di partenza, alla destinazione da raggiungere e alla stagione in sui si viaggia:

Bagaglio fino a 20kg : da sito e app si parte da 9 euro; al momento del check-in in aeroporto si parte da 50 euro; al gate d’imbarco costa 65 euro.

: Bagaglio fino a 25kg : da sito e app si parte da 24 euro; al momento del check-in in aeroporto si parte da 65 euro; al gate d’imbarco costa 65 euro.

:

Nota bene: fate bene i vostri calcoli, perché fino a 32 kg ogni chilogrammo in eccesso vi costa 12 euro.

Regole Volotea sul bagaglio a mano:

Già che ci siamo ricapitoliamo anche le regole della compagnia aera spagnola sul bagaglio a mano:

Per maggiori info e dettagli:

Per maggiori info sui bagagli del vettore spagnolo, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Volotea.