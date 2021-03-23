Tamponi molecolari all’Ospedale Brotzu di Cagliari, ecco come farli: molte persone hanno necessità di effettuare un tampone, perché magari gli viene richiesto prima di mettersi in viaggio (ricordo a questo proposito che è possibile effettuare i tamponi antigenici rino-faringei rapidi all’aeroporto di Cagliari) o semplicemente perché vogliono essere certi di essere negativi al Covid-19.

Bene da ieri, lunedì 22 marzo 2021, presso l’ospedale San Michele dell‘Azienda ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari (quello che comunemente chiamiamo “ospedale Brotzu“), gli utenti esterni potranno effettuare i tamponi molecolari a pagamento.

Tamponi a pagamento al Brotzu, giorni e orari:

dal lunedì al venerdì : dalle ore ore 12,00 alle 14,30;

: dalle ore ore 12,00 alle 14,30; sabato : dalle ore 9,30 alle 11,00;

: dalle ore 9,30 alle 11,00; chiuso la domenica.

Quanto costa il tampone?

Ticket al costo di 63,01 euro. Il pagamento potrà essere fatto direttamente negli uffici ticket ed eseguito attraverso la modalità drive – through.

Come si prenota il tampone?

Il test può essere prenotato direttamente all’ufficio Cup.

Tamponi urgenti:

Nel caso in cui il test abbia carattere di urgenza e quindi ci sia la necessità di effettuarlo in orari diversi da quelli ufficiali, si potranno contattare i medici in Libera Professione:

Claudia Crociani (340 27 94 031),

Cristiana Marinelli (339 30 38 483),

Giancarlo Angioni (328 13 38 214).

L’appuntamento verrà concordato direttamente con il professionista che darà anche le indicazioni sulle modalità di pagamento. In questo caso il test ha un costo di 83 euro.

Quando riceverà l’esito del tampone?

In entrambi i casi i referti saranno inviati via mail entro 24 ore dall’effettuazione del tampone.

Vaccinazioni:

Quanto alle vaccinazioni anti Covid-19, vi ricordo come prenotare.

Copyright: foto copertina dal sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu in Cagliari.