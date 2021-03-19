Ryanair, ecco tutte le 22 rotte dell’estate su Alghero: è uscita la programmazione della primavera estate 2021 della compagnia low cost irlandese Ryanair sull’aeroporto di Alghero (Summer IATA 2021 in gergo tecnico). La compagnia irlandese vanta rapporti consolidati con lo scalo del nord ovest della Sardegna, tanto da aver portato un vero e proprio boom turistico e un diffuso benessere in tutta la Riviera del Corallo nel decennio scorso (a proposito vi ricordo la lista delle 10 spiagge più belle di Alghero).

E allora ecco che dopo un 2020 un po’ scarno, per le motivazioni che tutti conosciamo, quest’anno Ryanair torna in forze su Alghero, con un network di 20 destinazioni nazionali ed europee, fino a 60 frequenze la settimana (contro le 28 dello scorso anno e le 39 dell’anno precedente).

Le 9 nuove rotte Ryanair su Alghero nell’estate 2021:

AGGIORNAMENTO: aumentano ancora le rotte su Alghero, le destinazioni raggiungibili dalla città catalana diventano che adesso 22, la metà delle quali sono nuove (2 in più rispetto al precedente aggiornamento, le trovate in evidenziate in rosso nella lista qui sotto).

E allora ecco le novità della programmazione estiva di Ryanair per l’ormai prossima stagione turistica, 6 sono rotte domestiche e 5 internazionali:

Alghero-Treviso (Veneto) Alghero-Napoli (Campania) Alghero-Palermo (Sicilia) Alghero-Catania (Sicilia) Alghero-Pescara (Abruzzo) Alghero-Marsiglia (sud della Francia) Alghero-Barcellona (Catalogna, Spagna) Alghero-Madrid (Capitale della Spagna) Alghero-Siviglia (Andalusia, Spagna) Alghero- Bari (Puglia) Alghero- Bucarest (Romania)

Attenzione però la programmazione del vettore, attualmente già in vendita online, resta soggetta a modifiche e/o variazioni (sia in diminuzione che in incremento) sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia ed in Europa e delle conseguenti misure di contenimento che potranno essere poste in essere dalle autorità nel corso dei prossimi mesi.

Voli Ryanair confermati su Alghero:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il nostro consiglio è di collegarsi al sito web di Ryanair, l’unico a fare fede, specie in questo periodo di cambi repentini in base all’andamento dell’emergenza sanitaria. Lì potrete trovare non solo tutte le destinazioni raggiungibili da Alghero con le frequenze aggiornate in tempo reale, ma anche gli orari di partenza e arrivo dei voli, le tariffe, le regole sul bagaglio a mano e in stiva e le regole in caso di cancellazione dei voli, cambio data o cambio volo.

