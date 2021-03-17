Sant’Antioco, obbligo di quarantena per chi arriva dal resto d’Italia o dall’estero: mentre cresce il pressing sul presidente della Regione Sardegna affinché metta un freno all’esodo verso le seconde case da parte di chi attualmente risiede o si trova domiciliato in zona rossa o arancione (cioè nel resto d’Italia), c’è chi fa da solo.

Così Ignazio Locci, il sindaco di Sant’Antioco, nel sud ovest della Sardegna, ha emesso un’ordinanza sindacale la n°2 del 17 marzo 2021, che impone l’obbligo di quarantena di 10 giorni per chi arrivi nel territorio comunale dal resto d’Italia o dall’estero.

Considerato che la situazione sanitaria nell’ambito dell’emergenza COVID-19, nella Regione ed in particolare nel Comune di Sant’Antioco, appare assolutamente sotto controllo – si legge nell’ordinanza – , con rari e sporadici casi, tenuti rigidamente sotto controllo nel rispetto della quarantena.

Considerato anche in base alle regole vigenti è consentito l’arrivo, nel Comune di Sant’Antioco, di proprietari di seconde case anche provenienti da regioni attualmente inquadrate come rosse o arancioni, quindi con alto rischio di contagio.

Il sindaco dispone che:

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti vaccinati, con entrambe le dosi previste (Prima inoculazione e richiamo).

Così si legge nell’ordinanza sindacale:

I trasgressori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del D.L. 17.03.2020 n. 19, con la sanzione da €. 400.00 a €. 3.000,00 Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.