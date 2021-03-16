AGGIORNAMENTO – ATTENZIONE: l’ARST che gestisce la linea turistica a scartamento ridotto della Regione Sardegna, informa che tutte le corse già in calendario del “Trenino Verde” sono state sospese per via dell’entrata della nostra isola in zona arancione. Un rinvio a data da destinarsi nella speranza di un veloce ritorno alle condizioni di normalità che possano consentire la ripresa dei viaggi sulle diverse tratte della ferrovia, attraverso paesi e territori di grande bellezza e suggestione. Lo scorso weekend i primi 3 viaggi della primavera 2021.

Calendario 2021 del Trenino Verde:

Viaggi del Trenino Verde, iniziate le corse, subito sospese: vi avevamo parlato, alcuni giorni fa, della ripartenza del Trenino Verde della Sardegna sulla tratta Macomer-Bosa a partire da domenica 21 marzo 2021, solstizio di primavera.

Successivamente vi avevamo avvisato della ripartenza tra fine marzo e inizio aprile anche delle altre linee del Trenino Verde, proprio nel centenario del viaggio in Sardegna dello scrittore D.H. Lawrence in compagnia della moglie Frieda Von Richthofen. Ricordo che nell’occasione Lawrence scrisse il fortunato “Mare e Sardegna“.

Purtroppo a partire da lunedì 22 marzo tutte le corse in calendario sono state sospese, in attesa di uscire dalla zona arancione.

Calendario Viaggio Trenino Verde fino a Pasquetta 2021:

Vediamo allora il calendario dei viaggi del Trenino Verde di Primavera, il tutto nel rispetto delle regole e di ogni precauzione necessaria a contrastare la diffusione del Covid-19.

Sabato, 20 marzo 2021 – Tratta Cagliari – Mandas , con partenza dal Campidano di Cagliari ( Monserrato ), si attraversano il Parteolla e quasi tutta la Trexenta, sino a Mandas . Dal 1300 al 1800, cuore dell’omonimo Ducato. Si viaggia all’andata sul centenario convoglio storico (le carrozze Baucchiero del 1913 sono le stesse sulle quali viaggio Lawrence) ed al rientro con la celebre “ Littorina ”, l’automotrice diesel “bidirezionale” costruita negli anni cinquanta. Partenza alle ore 10,13 e rientro alle ore 17,30 . Per info e prenotazioni : Trenino Verde Point, telefono 338 45 92 082 e 335 69 98 738.

Domenica, 21 marzo 2021 – Tratta Mandas – Laconi. Andata e ritorno a bordo delle Bauchiero del 1913, si parte alle ore 08,50 dalla Trexenta, si esplora il Sarcidano, da Mandas e Serri, fino a raggiungere Laconi. Da non perdere lo spettacolare periplo del lago Is Barroccus a Isili (dove è prevista una bella sosta. rientro alle ore 18,30. Per info e prenotazioni: Trenino Verde Point, telefono 338 45 92 082 e 335 69 98 738.

Domenica, 21 marzo 2021 – Tratta Macomer – Bosa. Riparte il Trenino Verde in Planargia, si viaggia su un percorso molto panoramico tra montagna, mare, vigne e monumenti, degustazioni di vini e dolci pasquali, più la visita guidata al centro della cittadina di Bosa. Prenotazione obbligatoria: 0785 743044 – 347 94 81 337.

Corse sospese:

Domenica, 28 marzo 2021 – Tratta Mandas – Seui , sempre a bordo delle Bauchiero del 1913, sia all’andata che al ritorno. Si parte ancora una volta dalla Trexenta, ma attraversando il Sarcidano e la Barbagia di Seulo, si arriva in Ogliastra . Serri, Villanovatulo (lungo le coste del lago sul medio Flumendosa), Esterzili e Sadali i paesi dei territori attraversati. Per info e prenotazioni : Trenino Verde Point, telefono 338 45 92 082 e 335 69 98 738.

Pasquetta, lunedì 5 aprile 2021 – Ripartono i trenini verdi sulle tratte : Arbatax-Gairo , Tempio-Palau .

:

E poi ancora con le tante date previste dal Calendario sino a fine anno. Nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto si precisa anche non sono ancora note le composizioni dei prossimi trenini, che ARST comunicherà quanto prima, sulla base del materiale rotabile oggi già disponibile e di alcuni di cui ha quasi terminato il restauro. Il tutto ovviamente a patto di tornare in zona bianca.

Buon Trenino Verde a tutti, sempre e comunque.

