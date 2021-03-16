Offerta Pasqua 2021 di Tirrenia e Moby sulla Sardegna: ormai lo sappiamo anche se non ci si può spostare di regione in regione per turismo si può comunque rientrare al proprio domicilio o abitazione, quindi chi ha casa in Sardegna, emigrato o proprietario di una seconda casa può venire a godersi le vacanze di Pasqua in zona bianca.

E proprio a loro strizza l’occhio l’offerta che Tirrenia e Moby fa alle famiglie in occasione della Santa Pasqua.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE️: nella serata del 17 marzo 2021, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza per frenare gli spostamenti vero le seconde case nella nostra isola proprio nel periodo di Pasqua. Leggetela bene prima di prenotare.

Sconto 100% sul secondo adulto:

Se vuoi raggiungere la seconda casa in Sardegna o in Sicilia – si legge nel sito di Tirrenia (nel rispetto del decreto e delle ordinanze Regionali/Comunali) – e vuoi trascorrere del tempo con chi ami di più, questa offerta fa proprio al caso tuo. Infatti più siete e più risparmierete: per ogni adulto a pagamento, presente sul biglietto, la tariffa del successivo è scontata del 100% (al netto di tasse, diritti e competenze).

Sconto 100% sui bambini accompagnati da un adulto:

Sconto del 100% anche sulla tariffa bambini (da 0 a 11 anni), accompagnati da almeno un adulto pagante, al netto di tasse, diritti e competenze.

Come funziona l’offerta:

L’offerta famiglia è valida per il periodo di Pasqua, ma solo se prenoti entro l’11 aprile 2021 per partenze dal 22 marzo all’ 11 aprile 2021 (ricordo che la Pasqua 2021 cade il 4 aprile prossimo), utilizzando il codice sconto FAMIGLIA100.

Attenzione però, i posti riservati all’iniziativa sono limitati, controllate sul sito delle due compagnie le date in cui essa è prevista.

Lo sconto inoltre viene applicato esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto, non su una modifica. Significa che quindi, come sempre in questi casi, l’offerta non è retroattiva.

Non è inclusa la linea Santa Teresa-Bonifacio di Moby.

E in caso di annullamento?

In caso di annullamento, il biglietto sarà assoggettato ad una penale pari all’importo totale corrisposto . Tale regime si estende automaticamente a tutti i passeggeri aggiunti in seno allo stesso procedimento di prenotazione.

. Tale regime si estende automaticamente a tutti i passeggeri aggiunti in seno allo stesso procedimento di prenotazione. Se l’ adulto a pagamento annulla , automaticamente decade anche lo sconto sul passeggero con tariffa scontata del 100% e sarà quindi applicata la tariffa disponibile al momento della variazione.

, automaticamente e sarà quindi applicata la tariffa disponibile al momento della variazione. Se il biglietto, venisse annullato o modificato , automaticamente decade anche la validità dello sconto.

, automaticamente decade anche la validità dello sconto. Non saranno applicate le penali di variazione per cambio data, ora, linea ed intestatario biglietto, ma verranno richieste solo eventuali differenze tariffarie.

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

Per maggiori informazioni e per tutti i dettagli, le clausole e le condizioni, vi rimando ai siti delle due compagnie di navigazione:

Noi vi consigliamo anche di dare un’occhiata a tutte le tariffe a disposizione sui traghetti per la Sardegna:

Registrazione e test o vaccinazione per entrare in Sardegna:

Vi ricordo gli obblighi per chi arriva in Sardegn, si parte dalla registrazione del proprio arrivo su Sardegna Sicura (c’è anche l’app Sardegna Sicura). E non solo, in base all’ordinanza numero 5 del 5 marzo 2021, potete scegliere fra queste possibilità:

dichiarare di aver effettuato il vaccino ;

; dichiarare di aver effettuato il tampone con esito negativo non oltre le 48 ore prima della partenza;

non oltre le 48 ore prima della partenza; effettuare il tampone all’arrivo , o presso le aree dedicate nei porti e aeroporti;

, o presso le aree dedicate nei porti e aeroporti; effettuare il tampone all’arrivo , in una struttura autorizzata di propria fiducia entro le 48 dall’arrivo;

, in una struttura autorizzata di propria fiducia entro le 48 dall’arrivo; sottoporsi all’obbligo di isolamento fiduciario per 10 giorni, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente competete tramite il numero verde.





RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna