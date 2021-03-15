Trenino Verde tra Macomer e Bosa riparte dal 21 marzo 2021: prove di ripresa di una vita normale o quasi nella Sardegna da ormai due settimane in zona bianca. E così da domenica prossima, 21 marzo 2021, primo giorno di primavera riprendono i viaggi del Trenino Verde sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto tra Macomer e Bosa.

In base alle normative anti Covid-19 la capienza dei mezzi è ridotto al 50%, significa che solo 26 persone potranno prendere posto nella suggestiva carrozza d’epoca Bauchiero, anno 1913, a sua volta trainata da una vecchia motrice Diesel.

Trenino Verde, fermate e degustazioni tra Macomer e Bosa:

Tra le fermate del viaggio in trenino ci sono l’antica abbazia cistercense di Santa Maria di Corte a Sindia (tra le chiese più antiche d’Europa), il piccolo borgo di Tinnura coi suoi murales, il paese di Tresnuraghes, con la degustazione della malvasia e dei dolci tradizionali pasquali, quindi l’arrivo a Bosa Marina dopo aver attraversato i vigneti della zona.

Al pomeriggio visita guidata nel centro storico di Bosa, al quartiere di Sa Costa, ai piedi del castello dei Malaspina, quindi visita alla chiesetta della Madonna di Regnos Altos.

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

L’organizzazione è di Esedra escursioni, prenotazione obbligatoria: 0785 743044 – 347 9481337.

Copyright: le foto di questo articolo vengono dalla pagina Facebook degli organizzatori!