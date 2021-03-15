Nuraghe Losa, gli asinelli contro l’erba alta: simpatica e pratica iniziativa ad Abbasanta, dove si trova nuraghe Losa, uno dei meglio conservati e più accessibili dell’intera Sardegna. Da qualche settimana infatti, una coppia di asinelli ha cominciato a brucare l’erba che cresce alta, fitta e copiosa, lungo il perimetro esterno dell’area archeologica.

Un’iniziativa green che aggiunte ulteriore interesse per una eventuale visita al nuraghe, che ricordo si trova a due passi dalla SS131, proprio nei pressi della circonvallazione che tutti conosciamo per i due distributori , bar e aree di sosta ai due lati della carreggiata.

Ma non solo, una pagina Facebook di Nuraghe Losa è partito anche il totonome per uno dei due asinelli, se volete partecipare eccovi tutte le info:

Da qualche settimana abbiamo due splendidi collaboratori che ci aiutano a tenere pulita la fascia esterna alla muraglia… Pubblicato da NURAGHE LOSA su Venerdì 12 marzo 2021

Trovate invece qui maggiori info sui due asinelli, mentre sul sito ufficiale trovate tutte le info per la visita, dagli orari al prezzo dei biglietti e qui sotto la posizione esatta dell’area archeologica.

Come arrivare a nuraghe Losa:

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.