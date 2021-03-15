Capo Caccia, fino a 5 mila euro per effettuare delle riprese, gratis le foto e i video amatoriali: uno dei luoghi più amati da sardi e turisti è il promontorio di Capo Caccia ad Alghero, con i suoi incredibili panorami e i romantici tramonti, tanto che ogni anno migliaia e migliaia di scatti fotografici e video vengono condivi sui social e, più in generale, sul web. Fotografie e video che adesso sono stati attentamente regolamentati dall’Ente Parco di Porto Conte, con lo scopo principale, a leggere il comunicato ufficiale, di salvaguardare la fauna e la natura:

Un disciplinare che innanzitutto ribadisce un principio fondamentale ogni nostro comportamento può essere oggetto di impatto negativo e quindi disturbo in particolare per gli animali selvatici. Nel senso che la libertà, come si sa finisce dove inizia quella degli altri, ed in questo caso degli esseri più indifesi cioè animali e vegetali.

Personalmente, quando ho letto la notizia su Alguer.it, dal titolo ho creduto ingenuamente che si trattasse di un concorso, fino a 5mila euro di premi per promuovere al meglio il territorio di Alghero. Invece è l’esatto contrario, il nuovo “Disciplinare recante disposizioni sulle riprese e sull’utilizzo delle immagini foto-video-cinematografiche del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia e Isola Piana” presenta un vero e proprio prezziario per chi volesse fotografare e riprendere il promontorio di Capo Caccia.

In particolare il disciplinare regola le attività di ripresa fotografica, audiovisiva (tv e web), aerea a mezzo drone e cinematografica effettuate e da effettuarsi nel territorio e nelle strutture del Parco, a prescindere dal “mezzo finale” mediante il quale le immagini riprese vengono divulgate. Piena libertà comunque agli scatti amatoriali.

Noi siamo andati a leggere cosa dice il disciplinare, eccovi alcuni passaggi.

Quali sono le riprese gratuite?

Rimangono gratuite le riprese foto–video-cinematografiche e l’utilizzo delle immagini, effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca, amatoriali e per attività senza fini di lucro. A condizione condizione che vengano realizzate rispettando scrupolosamente le disposizioni del Parco, senza arrecare danno o disturbo alle specie animali, al patrimonio naturale e ambientale e al patrimonio immobiliare presente nel territorio di competenza del Parco Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Capo Caccia Isola Piana.

Meno chiaro il seguente passo:

Chiunque effettui riprese, anche a titolo non oneroso, autorizzate ai sensi del presente Disciplinare è tenuto a consegnare al Parco copia delle immagini girate e/o montate, copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell’altro materiale realizzato:

Il materiale consegnato non potrà essere utilizzato dal Parco per finalità lucrative.

Il materiale consegnato potrà essere liberamente utilizzato dal Parco per finalità promozionali, divulgative, educative, a condizione che venga espressamente indicato il nome dell’autore dell’opera.

E’ impensabile infatti che i turisti condividano con il parco qualsiasi scatto, io però, fossi in voi, se postate una foto o un video amatoriale taggerei la pagina Facebook del Parco, oppure menzionerei quella Instagram.

Riprese a scopo commerciale, editoriale e pubblicitario a pagamento:

Chiunque intenda effettuare riprese audiovisive, fotografiche, aeree a mezzo drone o cinematografiche, siano esse di natura e/o scopo commerciale, editoriale e pubblicitario, fatto salvo il caso di prevalente interesse pubblico all’informazione, all’interno del territorio e delle strutture del Parco deve presentare, specificandone la finalità, istanza di autorizzazione all’Azienda speciale Parco di Porto Conte almeno 15 giorni prima dell’inizio delle riprese.

Ma quali sono le tariffe?

le riprese con finalità editoriali/divulgative hanno il seguente prezziario, il corrispettivo è da intendersi come giornaliero:

Riprese fotografiche da € 300,00 a € 600,00

Riprese video (web e/o televisive) da € 500,00 a € 1.000,00

Riprese cinematografiche da € 1.000,00 a € 2.000,00

Riprese a mezzo drone da € 500,00 a € 1.000,00

Le attività di ripresa con finalità pubblicitarie/lucrative hanno invece una tariffa giornaliera di:

Riprese pubblicitarie fotografiche da € 500,00 a € 1.000,00

Riprese pubblicitarie video (web e/o televisive) da € 1.000,00 a € 2.000,00

Riprese pubblicitarie cinematografiche da € 2.000,00 a € 5.000,00

Riprese a mezzo drone da € 1.000,00 a € 2.000,00

Posso riprendere Capo Caccia gratuitamente con il mio drone amatoriale?

Questo punto non è molto chiaro, ma per esempio se hai un canale Youtube e monetizzi, mi sento di poter dire che rientri tra le finalità editoriali/divulgative a pagamento. In qualsiasi caso, per non commettere errori e prendersi multe io, se fossi in voi, mi rivolgerei prima all’Ente Parco.

Se invece avete dei dubbi sulle regole e sui limiti alle riprese coi droni in Sardegna, vi consiglio di rivolgervi a questo gruppo Facebook: “DRONE SARDEGNA: Official Community“.

