Sei nuovi collegamenti con Ryanair con il nord ovest della Sardegna nell’estate 2021: la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha annunciato stamane ben 6 nuove rotte aeree su Alghero. I nuovi collegamenti connetteranno dal 1° luglio 2021 la città catalana del nord ovest sardo con:

Barcellona (Spagna),

(Spagna), Madrid (Spagna),

(Spagna), Siviglia (Spagna),

(Spagna), Catania (Sicilia),

(Sicilia), Palermo (Sicilia),

(Sicilia), Pescara (Abruzzo).

Tanta Spagna quindi ma anche tanto centro e sud Italia. Le nuove rotte su Alghero sono contenute nel piano operativo estivo 2021 per l’Italia, che include anche il nuovo collegamento Cagliari-Rimini del quale vi abbiamo parlato stamane.

Così Jason Mc Guinness, direttore commerciale di Ryanair, ha raccontato i nuovi voli su Alghero:

Siamo lieti di annunciare l’introduzione di sei nuove operative dal 1° luglio su Alghero. Mentre l’Italia si prepara ad accogliere nuovamente i turisti questa estate, siamo felici di continuare a contribuire alla ripresa del settore. Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo.

