Cagliari–Rimini con Ryanair nell’Estate 2021: continuano le novità in casa Ryanair, la compagnia low cost irlandese ha infatti appena annunciato e reso prenotabili sul suo sito ufficiale i biglietti per volare sulla rotta Cagliari–Rimini e viceversa durante l’estate 2021.

Volo Cagliari-Rimini, frequenze e orari:

Più precisamente il volo Cagliari–Rimini di Ryanair verrà operato dal 1 luglio al 28 ottobre 2021, con cadenza bisettimanale: il lunedì e il giovedì. Il volo parte al mattino al giovedì e alla sera il lunedì.

LEGGI ADESSO –> Sapevi che Ryanair si è detta contraria al passaporto sanitaro per viaggiare?

Volo Cagliari-Rimini, tariffe:

Nel momento in cui scriviamo ci sono numerosi voli disponibili a soli 14,99 euro sola andata per viaggiare a luglio, sia dalla Sardegna che dalla Romagna. Ovviamente purché si viaggi leggeri, altrimenti occorre sommare le tariffe per il bagaglio extra.

A proposito della Romagna, gli amici romagnoli che amano il Sud Sardegna questa estate avranno solo l’imbarazzo della scelta, visto anche il collegamento aereo Cagliari-Forlì con Ego AirWays.

LEGGI ADESSO –> Guida turistica gratuita su Cagliari!

RICORDATI –> Registra il tuo arrivo con Sardegna Sicura

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info su orari, tariffe, bagagli, prenotazioni, possibilità di modificare la prenotazione e annullamenti, vi rimandiamo al sito ufficiale di Ryanair.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI –> Voli per l’aeroporto di Cagliari!