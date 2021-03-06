Ryanair contro il passaporto sanitario: vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dell’ EU Green Pass e dello IATA Travel Pass, due modelli molto simili di passaporto vaccinale e sanitario pensati il primo dall’Unione europea e il secondo dall’associazione di categoria delle compagnie aeree, quasi a indicare il minimo comune denominatore secondo il quale ci si potrà muovere per i viaggi all’estero durante la prossima estate.

Adesso però si scopre che il fronte, almeno quello delle compagnie aeree, non è poi così unito.

Ryanair, non chiederemo il passaporto sanitario ai nostri passeggeri:

A tirare le fila dei “ribelli” è Ryanair, la compagnia aerea low cost irlandese si schiera infatti senza mezzi termini contro il passaporto sanitario, asserendo che non lo chiederà ai propri passeggeri perché ciò lederebbe il principio del libero mercato:

Nessun certificato di vaccinazione sarà richiesto per i voli Ryanair a corto raggio all’interno dell’Unione Europea. In conformità con il sistema di libera circolazione della comunità europea, Ryanair ritiene che le restrizioni di quarantena saranno revocate una volta che i vaccini saranno disponibili per proteggere i gruppi ad alto rischio dalla pandemia Covid-19. Preferente

Vedremo chi ha ragione, l’UE ha annunciato che sarà in grado di presentare il proprio passaporto sanitario il prossimo 17 marzo. Più o meno in linea con quello della IATA, anch’esso atteso entro fine mese.

