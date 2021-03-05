Ryanair più voli per Cagliari nell’estate 2021, salgono a 7 i collegamenti settimanali su Malpensa: tra navi ed aerei siamo in pieno fermento, tra annunci di nuove rotte e tante offerte per tutti i gusti. E allora ecco che non poteva certo mancare Ryanair che ha comunicato l’aumento dei voli dell’estate 2021 sull’aeroporto di Cagliari.

Nonostante la sfida imposta dal Covid-19 infatti, sulla spinta delle vaccinazioni, il colosso low cost irlandese aggiunge ancora più voli settimanali in Italia a partire da giugno 2021.

7 voli la settimana tra Cagliari e Milano Malpensa:

A spiccare sono i 7 voli settimanali che collegheranno Cagliari a Milano Malpensa (+ 4 rispetto allo scorso anno), una chiara risposta all’ingresso su questa rotta di Wizz Air. Da segnalare anche easyJet che sulla stessa rotta offrirà a 4 voli al giorno nel periodo più caldo della stagione.

Voli in offerta a 7,99 euro:

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 7,99 euro per viaggiare non solo in estate, ma fino a fine ottobre 2021. A questa tariffa trovate sia il Cagliari-Milano Malpensa che il Cagliari Milano Bergamo. Devi però prenotare entro entro il 06/03/21 incluso (domani).

Ricordo che ad essi si aggiungono anche i voli di Ryanair tra Cagliari e l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo (detto più semplicemente “Milano Bergamo“).

Così Jason Mc Guinness, direttore Commerciale di Ryanair:

Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente – ha ancora aggiunto – Ryanair consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni qualora i piani dovessero cambiare. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021.

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori informazioni sulle frequenze e gli orari dei voli, sulle tariffe dei biglietti e dei bagagli, il nostro consiglio è di “volare” subito sul sito web ufficiale di Ryanair.