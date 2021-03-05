La Pelosa a numero chiuso e a pagamento anche nell’estate 2021: proprio così, anche durante la prossima stagione estiva una delle spiagge più amate a ammirate della Sardegna sarà di nuovo a numero chiuso e a pagamento.

Lo ha stabilito il consiglio comunale di Stintino che ha approvato a maggioranza il punto all’ordine del giorno sulla concessione dei servizi per l’anno 2021, come riferisce L’Unione Sarda che ha intervistato il sindaco Diana.

Non è stato invece chiarito se il contributo di ingresso in spiaggia sarà il medesimo dello scorso anno (quando il ticket di ingresso a La Pelosa fu di 3,5 euro), rimangono invece gli stessi i compiti di chi gestirà l’arenile:

controlli degli accessi alle informazioni ambientali,

sensibilizzazione dell’utenza ai servizi per la balneazione,

servizi igienici

manutenzione dell’arenile

manutenzione dei lavapiedi.

LEGGI ADESSO –> Regolamento spiaggia La Pelosa.

In compenso abbiamo due buone notizie la prima è che le tariffe dei parcheggi a La Pelosa non aumenteranno e che il sistema sarà sempre quello dei parcometri.

La seconda è che si procede spediti verso la futura rimozione della strada che corre dietro la spiaggia, con il successivo ripristino dell’ambiente dunale. Sono state infatti già avviate le procedure espropriative di quelle aree che consentiranno il ripristino proprio del sistema dunale.

Ricordo che si può anche arrivare a La Pelosa in bus da Alghero.

Copyright: la foto copertina è nostra.

