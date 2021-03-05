Traghetti Sardegna, con Sardinia Ferries un coupon da 50 euro per la Festa della Donna: nuova offerta di Sardinia Ferries per la “Festa della Donna“, che a differenza della promozione di Tirrenia e Moby (sempre in vista dell’8 marzo), è dedicata a tutti i passeggeri.

E allora ecco che con Sardinia Ferries, in occasione della Festa della Donna il regalo è per tutti, con coupon di 50 euro se prenoti un viaggio per la Sardegna (ma anche la Corsica, l’Elba o le Baleari) dal 5 al 9 marzo 2021.

La promozione è valida su moltissimi viaggi disponibili dal 5 marzo al 30 novembre 2021, quindi anche in alta stagione, anche per luglio e agosto!

Ricordiamo che l’offerta non è retroattiva ed è soggetta a condizioni e alla disponibilità dei posti. Queste sono tutte le offerte di Sardinia Ferries per la Sardegna.

ATTENZIONE: il coupon non è utilizzabile se pagate a rate.

ATTENZIONE: per ottenere lo sconto bisogna essere iscritti al “Corsica Club”, cioè creare un profilo personale sul sito web di Corsica Sardinia Ferries (che loro chiamano “conto” con una traduzione letterale da “account“), che peraltro da diritto a ulteriori 8 euro di sconto sulle spese di pratica.

Sardinia Ferries, come utilizzare il Coupon:

Nella pagina “Scelta Traversate”, inserite il codice sconto nell’apposito box presente sulla barra laterale in basso a sinistra:

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori dettagli, per tutte le condizioni e per prenotazioni andate direttamente al sito di Sardinia Ferries.

