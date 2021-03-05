Bonus Amazon di 6 euro per chi è cliente da almeno 12 mesi, ecco come ottenerlo: nuovo bonus da parte di Amazon, che stavolta si coccola i clienti che hanno un account sul colosso dello shopping online americano da almeno 12 mesi.

Entrando più nel dettaglio dell’offerta, Amazon riconoscerà un buono di 6 euro a chi ricaricherà il proprio account di almeno 90 euro, insomma è come se venisse corrisposto un premio del 6,66% periodico sulla cifra richiesta per la ricarica.

Come faccio a sapere se posso partecipare?

Attenzione, lo scopo di Amazon è stimolare i clienti a ricaricare il proprio account, soprattutto coloro che non sono soliti utilizzare questo metodo. Ecco perché per ottenere i 6 euro NON si deve aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Se non vi ricordate quando avete effettuato l’ultima ricarica o se mai ne avete fatto una, la procedura è molto semplice, basta andare sulla pagina della promozione e controllare cosa dice. Io, ad esempio, come potete vedere, non posso partecipare:

Come si ottiene il buono sconto da 6 euro?

Per ricaricare proprio dovete andare sulla pagina dedicata alla promozione sul sito di Amazon, qui dovete cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione”.

Solo successivamente dovrete premere su “Ricarica il tuo account”, mi raccomando eseguite le operazioni nella sequenza che vi stiamo indicando.

Si apre così una pagina nella quale dovrete specificare l’importo che desiderate caricare sul vostro account Amazon. Si tratta di una somma che dovete caricare tramite bancomat, prepagata o carta di credito e che dovrete spendere su Amazon.

Le ricariche hanno diversi tagli – 50 euro, 100 euro, 200 euro – ma potete anche scegliere un importo diverso (personalizzato), per ottenere il buono sconto la ricarica dev’essere di almeno 90 euro.

Attenzione: in caso di acquisto di più ricariche al fine del raggiungimento della soglia dei 90 euro, la promozione non verrà applicata. Quindi la ricarica di almeno 90 euro dev’essere unica.

Come si utilizza il buono sconto?

Il buono sconto del valore di 6 euro verrà automaticamente applicato all’account una volta che verrà completato l’ordine con successo e al massimo entro 24 ore dall’ordine. Verrà poi inviata un’email di conferma.

Ricordo che la promozione è già in corso ed è valida fino alle ore 23.59 del 31 marzo 2021.

Ricordo anche che la promozione è limitata ad un solo ordine e ad un solo account per persona.

Per cosa si può utilizzare il buono sconto?

Il buono sconto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2021 per ordini effettuati su Amazon.it ma non su tutti i prodotti. Trovate le esclusioni al paragrafo successivo.

Visto che il nostro blog parla di Sardegna, il nostro invito è di utilizzare questo bonus per acquistare prodotti sardi o relativi alla nostra isola (occhio ai prodotti che non sono idonei per la promozione come elencati nel paragrafo successivo).

Per cosa NON si può utilizzare?

Sono esclusi: contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Cosa succede se non utilizzo tutto il bonus?

In caso di utilizzo parziale del credito, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti di prodotti idonei su Amazon.it entro la data di scadenza già indicata precedentemente (le ore 23:59 del 30 giugno 2021).

Perché non mi è stato applicato il bonus?

In base alla nostra esperienza, quelle che seguono sono le ipotesi più comuni su cosa possa essere successo, altrimenti contattate l’assistenza di Amazon.

Il bonus è stato applicato, ma non è stato visualizzato:

Il buono sconto verrà sottratto dall’importo totale dell’ordine e sarà visualizzato nella pagina di riepilogo dell’ordine, ma per visualizzarlo potrebbe essere necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata.

Errori più comuni:

Il buono sconto – oltre a non essere trasferibile né convertibile in denaro – non è cumulabile con altre promozioni in corso sui medesimi prodotti.

sui medesimi prodotti. Altrimenti potresti aver acquistato uno dei prodotti esclusi dalla promozione (controlla nei paragrafi precedenti).

(controlla nei paragrafi precedenti). Oppure potresti non aver eseguito la procedura nell’ordine indicato .

. Avete raggiunto i 90 euro di ricarica richieste con più operazioni di ricarica.

Non avevi diritto al bonus già in partenza:

Potresti non aver diritto alla promozione:

Potresti essere cliente da meno di 12 mesi;

Potresti aver già ricaricato il tuo account nei 3 anni precedenti.