Cagliari-Milano Malpensa con Wizz Air dal 1° giugno 2021. Ecco orari e tariffe!
Nuovo volo Cagliari–Malpensa con Wizz Air dal 1° giugno 2021: partirà dal 1° giugno e continuerà anche nel periodo invernale la nuova rotta aerea Cagliari-Milano Malpensa gestita da Wizz Air, il colosso low cost dell’Europea orientale.
Vediamo subito i giorni dei voli, le frequenze, gli orari di partenza e le tariffe.
Volo Cagliari-Milano Malpensa con Wizzair, frequenze e orari:
Il volo Cagliari-Milano Malpensa avrà frequenza quotidiana, i seguenti orari:
- Dalla Lombardia: partenza da Milano Mapensa alle ore 7 del mattino e atterraggio nel sud Sardegna previsto per le 8:25, dopo poco meno di un’ora e mezza di volo.
- Dalla Sardegna: il decollo dall’aeroporto di Cagliari è invece previsto alle ore 9:00, con arrivo in terra Lombarda alle ore 10,25.
Trovate qui delle guide turistiche gratuite su Cagliari.
Voli a partire da 9,99 euro a tratta:
Molto interessanti le tariffe, che partono da 9,99 euro, purché viaggiate molto leggeri (cioè con un piccolo bagaglio di dimensioni massime 40 x 30 x 20 cm, in grado di rientrare sotto il sedile davanti al tuo, peso massimo 10 chili). Trovate qui le tariffe bagagli di Wizzair.
Con Wizz Priority si può portare a bordo un trolley, pesante massimo 10 chili, in grado di rientrare nella cappelliera, dimensioni: 55 x 40 x 23 cm. Il costo varia dai 5 ai 40 euro a tratta.
Per maggiori info e prenotazioni:
Per maggiori dettagli, per tutte le offerte e le tariffe, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Wizzair.