Voli in continuità territoriale con Alitalia prorogati fino al 28 ottobre 2021: sono già in vendita i biglietti per volare in continuità territoriale con Alitalia fino al 28 ottobre 2021. E’ infatti arrivata nella giornata di ieri la proroga dei contratti con Alitalia per i voli da e per la Sardegna in regime di continuità territoriale. Ecco le rotte interessate (voli giornalieri, andata e ritorno):

Cagliari-Milano Malpensa,

Cagliari-Roma Fiumicino,

Alghero-Milano Malpensa,

Alghero-Roma Fiumicino,

Olbia-Milano Malpensa,

Olbia-Roma Fiumicino.

Così il Governatore Solinas:

Nonostante il ridimensionamento prospettato del nuovo asset di Alitalia, abbiamo lavorato per garantire ai sardi e ai viaggiatori il diritto alla mobilità con frequenze conformi alle necessità, anche a salvaguardia dell’imminente stagione turistica.

Colgo anche l’occasione per ricordare che da lunedì prossimo ci comincerà a testare chi entra in Sardegna, perciò chiunque sbarcherà in Sardegna dovrà presentarsi con tampone svolto nelle 48 precedenti, oppure effettuare un test rapido prima di lasciare l’aeroporto.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.