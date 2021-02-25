NO all’obbligo di vaccinazione per viaggiare dall’ Unione Europea: la discussione interessa tutta Europa e tutto il mondo, dai governi alle compagnie aeree. Anche sui social ci chiedete continuamente: Ci si potrà spostare la prossima estate? Si potrà viaggiare? Si potrà andare in vacanza? A quali condizioni? Sarà obbligatorio il vaccino anti Covid-19?

A intervenire nella discussione è Didier Reynders, il commissario europeo alla Giustizia, che boccia di fatto la proposta di introdurre passaporti vaccinali standardizzati per gli spostamenti nell’Unione Europea.

Abbastanza secca infatti la sua posizione del politico belga, che sicuramente avrà un peso importante nella discussione:

La vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare. Anche chi non si è sottoposto all’immunizzazione deve poter continuare a muoversi con l’uso dei test e dei periodi di quarantena.

Insomma, passaporto vaccinale no, ma è probabile un Passaporto Sanitario di qualche tipo, digitale e standardizzato almeno a livello europeo. Quello che sembra chiaro è che la prosisma estate, tra le nazioni del Vecchio Continente, ci si potrà muovere probabilmente solo con il vaccino, il tampone o osservando periodi di quarantena.

Niente di diverso dal Passaporto Sanitario proposto dal Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Con un’importante differenza, la Sardegna non è una nazione indipendente, quindi l’eventuale vaccino/tampone/quarantena varrà nel caso per chi viene dall’estero e non per chi sbarca in Sardegna dalla penisola italiana. A meno che il governo italiano non disponga diversamente.

