Regno Unito, boom di prenotazioni per la fine del lockdown: abbiamo bisogno di buone notizie e allora vi raccontiamo di cosa sta accadendo nel Regno Unito, dove la vaccinazione di massa procede spedita (17,7 milioni i cittadini britannici hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid.) e il Premier Boris Johnson ha riaperto ai viaggi verso l’estero a partire dal 17 maggio 2021, aggiungendo che i britannici saranno liberi di volare senza restrizioni in estate, anche verso il Mediterraneo.

Per la precisione l’abolizione di tutti i limiti e la riapertura di tutti i settori è stata pianificata per il 21 giugno, anche se – afferma il Premier inglese – sono più importanti i dati delle date.

Fatto sta che quel momento è stato un boom di prenotazione per tutte le compagnie aeree Jet2 ha registrato un aumento del +1000% delle prenotazioni nelle 24 ore successive, con un’impennata nelle prenotazioni da luglio, che continua per il resto delle vacanze scolastiche e dell’estate.

Allo stesso tempo easyJet è volata in borsa dopo l’aumento delle prenotazioni del +337% rispetto alla settimana precedente, con un +630% per i periodi di vacanza.

Allo stesso tempo Ryanair, pure in rialzo in borsa, prevede un balzo delle prenotazioni di biglietti aerei verso la Grecia, la Spagna e l’Italia.

Insomma, gli inglesi – e non solo loro – hanno ancora voglia di viaggiare e con un po’ di fortuna la prossima stagione estiva sarà migliore di quella precedente anche in Sardegna. Diventa essenziale essere pronti ad accogliere i turisti, anche dal punto di vista sanitario, per delle vacanze serene e all’insegna della sicurezza.

