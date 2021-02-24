Spiaggia di La Cinta a San Teodoro tra le 25 migliori d’Europa nella classifica annuale di TripAvisor: è uscita anche quest’anno la classifica delle spiagge più belle del mondo e d’Europa di TripAdvisor (“Travellers’ Choice Best of the Best“), colpisce la scarsa presenza di spiagge sarde, davvero sottovalutate dall’algoritmo certo, ma anche dai vacanzieri.

Spiaggia di La Cinta entra nella Top 25 delle spiagge europee più belle:

Salutiamo piacevolmente l’entrata in classifica della spiaggia di La Cinta, a San Teodoro, in 25ma e ultima posizione tra le spiagge più belle d’Europa.

Colpisce invece in negativo la sparizione di Cala Mariolu, lo scorso anno in ottava posizione in Europa e in 32ma al mondo, che ha sicuramente pagato la prolungata chiusura durante la scorsa estate. Débâcle ogliastrina completata dall’uscita anche di Cala Golortizé dalla classifica delle migliori spiagge europee, dove l’anno scorso occupava la 15ma edizione.

Quali sono le spiagge più belle?

Per la cronaca, le spiagge più belle del mondo sono Whitehaven Beach in Australia, Santa Maria Beach a Cuba e la Baia do Sancho in Brasile. Il podio tra le spiagge più belle in Europa è invece occupato alla spiaggia dei Conigli a Lampedusa in prima posizione, seguita dalla Playa de Cofete a Fuerteventura in Spagna e dalla Praia da Falesia in Portogallo.

