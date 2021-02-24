Sardinia Ferries, tutte le rotte dei traghetti per la Sardegna nell’estate 2021: si avvicina l’estate e, malgrado il Covid, filtra un certo ottimismo, anche per via degli ottimi risultati che trapelano dalle nazioni dove si sta procedendo più velocemente con le vaccinazioni, cito ad esempio Israele e il Regno Unito (su tutti la Scozia).

E allora cominciamo a parlare più approfonditamente di vacanze e di traghetti per la Sardegna, cominciando dalle navi gialle che, proprio per questa stagione estiva, hanno introdotto la “tariffa flex“ modificabile senza penali e rimborsabile in caso di annullamento totale o parziale del viaggio.

Orari partenze e offerte per le rotte con il continente:

Le navi gialle della Sardinia Ferries hanno una lunga storia di collegamenti da e per la Sardegna e, anche da quanto si legge sui social, sono molto amate dai viaggiatori. Se per le tariffe e per le tante offerte vi rimando al sito ufficiale di Sardinia Ferries, per le rotte, i giorni e gli orari di partenza vi abbiamo preparato un bel sommario che trovate qui di seguito. Nota bene, abbiamo preso in considerazione le sole rotte dal continente, da Italia e Francia, mentre per quelle dalla Corsica scriveremo un articolo a parte.

Prima di cominciare però, vi ricordiamo anche la tariffa per i residenti e quella dedicata a chi viaggia con i propri amici a quattro zampe (cani e non solo).

Rotta Livorno-Golfo Aranci:

Fino a 3 corse giornaliere in alta stagione, ecco gli orari delle partenze da giugno a settembre 2021, nel pieno dell’estate sarda:

Da Livorno / Da Golfo Aranci:

I giorni e gli orari delle partenze sono gli stessi sia da Livorno che da Golfo Aranci

Mattino : partenza tutti i giorni alle ore 07:02 (alle ore 10:30 solo il 19, 20, 21 e 22 luglio 2021), la partenza sarà sempre quotidiana ma alle ore 10,32 dal 6 settembre al 26 settembre 2021. Dopo solo il sabato e la domenica, sempre alle 10:31.

: partenza tutti i giorni alle ore 07:02 (alle ore 10:30 solo il 19, 20, 21 e 22 luglio 2021), la partenza sarà sempre quotidiana ma alle ore 10,32 dal 6 settembre al 26 settembre 2021. Dopo solo il sabato e la domenica, sempre alle 10:31. Pomeriggio : il venerdì, il sabato e la domenica alle ore 14:32. Diventa quotidiana, cioè tutti i giorni, dal 23 luglio al 5 settembre 2021. Poi termina.

: il venerdì, il sabato e la domenica alle ore 14:32. Diventa quotidiana, cioè tutti i giorni, dal 23 luglio al 5 settembre 2021. Poi termina. Notte: partenza tutti i giorni alle ore 21:02. Partenza alle ore 20:02 dal 27 al 30 settembre 2021, successivamente cambia l’orario e il traghetto partirà alle ore 21:01.

Rotta Tolone-Porto Torres:

In questo caso gli orari delle partenze da e per il continente europeo e più precisamente dalla città portuale di Tolone, in Francia, sono più articolati. Ricordo che abbiamo preso in esame solo il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre 2021.

Da Tolone:

Mattino : dal 16 agosto al 2 settembre 2021 : il lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 08:02

: Sera : fino al 29 giugno 2021 : il martedì, venerdì e domenica, alle ore 19:02 dal 1 luglio 2021 : il martedì, giovedì, venerdì e domenica, alle ore 19:02 dal 20 al 27 agosto 2021 : il venerdì alle ore 19:02 dal 3 settembre 2021 : il martedì, venerdì e domenica alle ore 19:02 dal 2 ottobre 2021 : sabato e mercoledì alle 19:01

:

Da Porto Torres:

Mattino : dal 26 giugno al 2 luglio al 14 agosto 2021 : il venerdì e il sabato alle ore 08:02; dal 21 agosto al 25 settembre 2021 (poi si ferma): solo il sabato alle ore 08:02.

: Sera : fino al 23 giugno 2021 : il lunedì, mercoledì e sabato alle ore 19:02; dal 28 giugno all’11 agosto 2021 : il lunedì e il mercoledì alle ore 19:02 ; dal 16 agosto al 2 settembre 2021 : il lunedì, mercoledì e giovedì alle ore 19:02; dal 6 al 29 settembre 2021 : il lunedì e il mercoledì alle ore 19:02; dal 3 ottobre 2021 : la domenica e il giovedì, con partenza alle ore 17:01.

:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Partenze, giorni e orari potrebbero cambiare in futuro, anche a causa dell’emergenza pandemica. Perciò controllate anche sul sito di Sardinia Ferries, l’unico a fare davvero fede in tempo reale.

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna