Traghetti per la Sardegna, cambio prenotazione senza penali e biglietto sospeso per l’estate 2021 con Tirrenia a Moby: buone notizie per i tanti turisti e i tanti emigrati che vorranno passare la prossima estate nella nostra amata Sardegna. Tirrenia e Moby hanno infatti rimodulato la propria offerta introducendo due importanti novità: il cambio prenotazione senza penali e il biglietto sospeso. Vediamo subito di cosa si tratta.

Cambio prenotazione senza penali:

Bene, chi prenota il proprio viaggio in traghetto da oggi al 15 marzo 2021 per la Sardegna (Olbia, Porto Torres, Cagliari), la Sicilia (Palermo) o la Corsica (Bastia) da tutti i porti di partenza (Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli) avrà la possibilità di modificare il proprio biglietto (cambio data, ora, linea ed intestatario biglietto), tutte le volte che vorrà, senza pagare alcuna penale.

Sono escluse le rotte per le isole Tremiti, l’ Elba e la linea Santa Teresa Gallura-Bonifacio.

Biglietto in sospeso:

Sulle medesime rotte e sempre per le prenotazioni da oggi al 15 marzo 2021, chi vorrà cambiare la data del proprio viaggio in nave ma senza conoscere ancora quando potrà viaggiare, potrà optare per il “biglietto sospeso“: la possibilità cioè di “congelare” il proprio biglietto e utilizzarlo come fosse un vero e proprio credito fino al 31 dicembre 2022 (sì, fino a tutto il 2022, non è un errore di battitura).

Cosa si paga?

Si pagano solo le eventuali differenze tariffarie sulla nuova data.

Mi viene resa la differenza se a mio favore?

Sì, verrà rimborsata la differenza qualora il cambio data fosse più conveniente per il viaggiatore, secondo le norme previste dalle condizioni generali di trasporto.

Quando deve essere fatta la modifica?

La modifica deve essere fatta prima della data di partenza. Ricordo anche che per usufruire dell’offerta si deve prenotare entro il 15 marzo 2021.

Cosa non si può modificare?

La prenotazione:

Non è modificabile su destinazione diversa rispetto al biglietto originario (ad esempio da Sardegna a Sicilia);

rispetto al biglietto originario (ad esempio da Sardegna a Sicilia); Non è modificabile da Moby a Tirrenia e vice versa.

Insomma il cambio data è sì possibile per un numero di volte illimitato, ma se si è scelto la Sardegna nella prima prenotazione, si potrà confermare solo una delle rotte per la Sardegna, sempre con Moby o Tirrenia, senza cambiare compagnia. Trovate qui tutte le condizioni dell’offerta.