Covid in Sardegna, 24 mila test nel Medio Campidano, ma nell’isola preoccupa la variante inglese: è stato un buon weekend apparentemente dal punto di vista delle positività al Covid in Sardegna, nella giornata di ieri ad esempio si sono avuti solo 33 positivi al COVID-19, mentre già da due settimane la nostra isola fa registrare numeri da zona bianca (tra l’8 e il 14 febbraio si è registrata un’incidenza dei casi di 38,72 per 100mila abitanti).

Sardi e Sicuri bene nel Medio Campidano, vaccinati anche 3mila ultraottantenni:

Durante lo scorso weekend inoltre, si sono svolti oltre 24 mila test antigenici rapidi nel Medio Campidano, terza tappa dello screening di massa “Sardi e Sicuri“, con soli 3 positivi nella prima giornata di sabato (i dati di domenica verranno diffusi oggi) e la contestuale vaccinazione di 3mila ultraottantenni.

Israele, i vaccini prevengono anche l’infezione:

E ciò proprio mentre da Israele arrivano ottime notizie dalla popolazione vaccinata: i vaccini infatti sembrano prevenire anche l’infezione e non solo le conseguenze più gravi.

La variante inglese comincia a diffondersi in Sardegna:

Eppure c’è una fonte di preoccupazione, la variante inglese non solo è comparsa in Sardegna con il focolaio di Bono, subito divento zona rossa, ma nuovi casi della così detta “variante del Kent” sono comparsi anche a Nuoro, Alghero, Olbia e La Maddalena. Una variante molto più contagiosa contro cui poco servono i test rapidi, serve il tampone molecolare come affermato da Crisanti.

Insomma le prossime settimane saranno decisive, se non si tengono sotto controllo i focolai di variante inglese e se non si procede spedite con le vaccinazioni (la regione punta a vaccinare tutti i sardi entro agosto 2021), gli sforzi fatti finora per diventare presto Covid-free potrebbero venir compromessi.

