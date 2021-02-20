Alghero, voli Ryanair e easyJet in vendita per la primavera estate 2021: malgrado l’epidemia sanitaria in corso, le compagnie aeree low cost si stanno riorganizzando in vista della prossima stagione primavera–estate (“Summer IATA 2021” in gergo tecnico), che parte da fine marzo per terminare a fine ottobre.

Quali sono allora le rotte attivate dai due colossi low cost anglosassoni su Alghero? Vediamoli assieme, partendo dalla celebre compagnia irlandese e continuando con quella Britannica. Insomma, ecco i voli dell’estate 2021 per la Riviera del Corallo di Ryanair e easyJet, nella speranza che le rotte possano aumentare ancora.

Prima però, occorre precisare che c’è sempre l’incognita dell’andamento della pandemia da Covid-19, se ad esempio gli spostamenti tra le regioni italiani dovessero essere ulteriormente limitati, non è escluso che le compagnie aeree possano rivedere la loro programmazione.

Voli Ryanair su Alghero nell’estate 2021:

Da Marzo 2021:

Alghero – Milano Malpensa ,

, Alghero – Milano Bergamo ,

, Alghero – Bologna ,

, Alghero – Pisa ,

, Alghero – Bruxelles Charleroi (Belgio),

(Belgio), Alghero – Francoforte Hahn (Germania),

(Germania), Alghero – Bratislava (Slovacchia).

Da Maggio 2021:

Alghero – Venezia.

Da Giugno 2021:

Alghero – Napoli ,

, Alghero – Londra Stansted (Regno Unito),

(Regno Unito), Alghero – Vienna (Austria),

(Austria), Alghero – Marsiglia (Francia),

(Francia), Alghero – Memmingen (Germania),

(Germania), Alghero – Katowice (Polonia).

Voli easyJet su Alghero nell’estate 2021:

Da Marzo 2021:

Alghero – Milano Malpensa.

Da Giugno 2021:

Alghero – Basilea (Svizzera);

(Svizzera); Alghero – Ginevra (Svizzera).

Da notare che, mentre le rotte di Ryanair rimangono sostanziose, per easyJet si assiste a un generale ridimensionamento sull’Aeroporto di Akllghero-Riviera del Corallo, in particolare vengono a mancare i collegamenti da Alghero per Londra Luton, Napoli, Venezia e Berlino (le rotte per Napoli e Venezia sono comunque coperte da Ryanair, che collega anche Londra ma sullo scalo di Stansted).

E se venite in vacanza sulla Riviera del Corallo, incominciate a studiarvi le 10 migliori spiagge di Alghero e dintorni. Ricordo invece che quest’anno il Rally d’Italia Sardegna, valevole per il mondiale WRC 2021 e in programma a inizio giugno, pur partendo da Alghero, farà base a Olbia.

