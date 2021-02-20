SS131, lavori tra Marrubiu e Uras da lunedì 22 febbraio: da lunedì 22 febbraio 2021 gli automobilisti e gli autotrasportatori che viaggiano sulla SS131 potranno incorrere in disagi e rallentamenti a causa dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza della carreggiata operati dall’ANAS tra Marrubiu e Uras, in provincia di Oristano.

E se anche il tratto di SS131 interessato dai lavori è quello in direzione Cagliari, il traffico verrà deviato per circa 5 chilometri lungo la carreggiata opposta (quella in direzione Sassari), allestita per l’occasione a doppio senso di marcia.

Allo stesso tempo è prevista la chiusura parziale dello svincolo di Terralba che comporterà l’interdizione al traffico della rampa in ingresso alla statale 131, in direzione Cagliari. La parte restante dello svincolo non subirà invece limitazioni. I lavori termineranno entro fine marzo.

I lavori consistono nel risanamento profondo della pavimentazione, nella posa dell’asfalto drenante e nella realizzazione della nuova segnaletica orizzontale ad alta riflettenza.

Vi ricordo anche le postazioni autovelox mobili della Polizia Stradale in Sardegna nei prossimi giorni.

