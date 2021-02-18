Sabbia Rosa di Budelli restituita dall’ Inghilterra: continuano le restituzioni della preziosa sabbia rosa al Parco Nazionale di La Maddalena, nel quali si trova l’isola di Budelli. L’ultima restituzione in ordine di tempo viene dall’Inghilterra ed era accompagnata da un biglietto in perfetto italiano che diceva:

Ci aiutereste a restituirla a Budelli? L’abbiamo presa in prestito 25 anni fa. Grazie!

Presa in prestito? Sicuramente è humor inglese, ricordo che asportare la sabbia per qualsiasi fine, anche in modica quantità è vietato su tutte le spiagge della Sardegna e che le multe sono salate, fino a 3 mila euro.

Portare via la sabbia dalla spiaggia rosa di Budelli è poi, a mio avviso, un autentico delitto contro la bellezza.

Chiudiamo citando con piacere l’Ente Parco:

Si tratta di un gesto che, anche se ben coscienti del fatto che non ci farà riavere la spiaggia come prima, ci da speranza! Sempre più persone si stanno rendendo conto dell’importanza che ha preservare le spiagge e la natura, e questo ci fa molto piacere.

Come dire, la sensibilità verso queste tematiche sta pian piano mutando in meglio, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Basti pensare agli oltre 80 chili di sabbia e ciottoli sequestrati negli aeroporti del nord Sardegna durante lo scorso anno.