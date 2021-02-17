Costa Crociere riparte da marzo, c’è anche Cagliari: dopo lo stop forzato dai vari DPCM che hanno bloccato a lungo le crociere e sperando che l’emergenza sanitaria non peggiori di nuovo di colpo, la Costa Crociere si prepara a far riprendere il mare alle proprie navi con protocolli sanitari e di sicurezza rafforzati.

Crociere di una settimana nel Tirreno:

Sarà la nave da crociera Costa Smeralda a riprendere per prima a viaggiare, a partire dal 27 marzo 2021, con mini-crociere di 3 e 4 giorni o in alternativa con una crociera di 8 giorni nel Mar Tirreno, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.

Ricordo che dal 1° aprile 2021 anche MSC Crociere ha in programma di approdare a Cagliari, come tappa di una crociera internazionale nel Mediterraneo occidentale che toccherà Italia, Spagna e Francia.

Crociere nel Mediterraneo da maggio:

Le crociere internazionali invece ripartiranno dal mese di maggio, con la Costa Smeralda impegnata in una crociera di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca) e la Costa Luminosa che viaggerà nell’Adriatico, tra Trieste, Bari, Grecia e Croazia. In questi ultimi due casi però la Sardegna risulta esclusa dagli scali.