Aeroporto di Tortolì-Arbatax potrebbe riaprire per la prossima stagione estiva: l’aeroporto di Tortolì-Arbatax, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale, giace inattivo da circa 10 anni. Eppure l’aeroporto potrebbe riaprire per la prossima stagione estiva, ne da notizia l’ANSA. E’ un paio di anni che si riparla di un rilancio dello scalo ogliastrino.

Franco Ammendola infatti, ossia il commissario straordinario del Consorzio industriale, proprietario al 100% della società Aliarbatax che detiene le quote dello scalo, ha avviato le procedure per richiedere tutte le autorizzazioni per la riapertura all’Ente nazionale per l’aviazione civile. Ricordo che l’aeroporto di Tortolì era rimasto escluso dal suo “Piano Nazionale degli Aeroporti” proprio dell’ENAC..

Per adesso lo scalo di Tortolì-Arbatax sarebbe di un aeroporto di terzo livello, in grado di ospitare solo voli privati e aerei di piccole dimensioni, dal peso massimo di 5.700 chili e non più di 12 passeggeri a bordo. Possibile anche che lo scalo possa diventare un parcheggio alternativo per gli aerei privati che non dovessero trovare posto a Olbia.

Certo il proclama che arriva oggi è molto ambizioso, vedremo nei prossimi mesi se si riuscirà a marciare a ritmo così sostenuto.