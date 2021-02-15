Sardi e sicuri, screening completato nel nuorese, appuntamento nel Medio Campidano: continua lo screening di massa anti Covid-19 “Sardi e sicuri“, il progetto della Regione Sardegna realizzato in collaborazione con il professor Andrea Crisanti.

Dopo il successo dell’Ogliastra, il target di partecipazione è stato raggiunto anche nei 52 comuni del Nuorese, dove lo scorso weekend si è concluso il secondo fine settimana di test.

Numero di tamponi eseguiti e di positivi trovati nel Nuorese:

I tamponi antigenici eseguiti nella seconda e ultima fase sono stati complessivamente 41.746, per un totale, tra i due weekend del 6 e 7, 13 e 14 febbraio 2021, di ben 82.020 test eseguiti.

Il dato dei positivi rilevati è al momento ancora parziale e si riferisce solo al primo dei 2 weekend, con un totale di 22 positività. Dato che include le persone tracciate perché entrate in contatto con i positivi rilevati grazie a “Sardi e Sicuri“.

Dalle parole del presidente della Regione, Christian Solinas, trapela un cauto ottimismo:

In Sardegna la curva epidemiologica rallenta la sua crescita in modo significativo. L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di Sanità certifica la nostra regione a basso rischio. La zona bianca è a un passo. Per questo motivo, oggi come non mai, è fondamentale proseguire con forza l’azione di monitoraggio del Covid sul nostro territorio, per interrompere la catena dei contagi, fermare la diffusione del virus e portare l’Isola fuori dall’emergenza nel più breve tempo possibile.

Incrociare le dita in questi case non serve, bisogna evitare di abbassare la guardia proprio adesso e comportarsi in maniera in maniera responsabile.

Prossima tappa il Medio Campidano:

La prossima tappa dello screening di massa anti-Covid che interesserà tutta la Sardegna è nel Medio Campidano, il 20 e 21 febbraio 2021. Se abitate in zona cercate maggiori notizie e dettagli sui diti web e sulle pagine social del vostro Comune.

Ricordo che la campagna di screening si ripeterà nel weekend successivo, che il test è volontario e gratuito, basta recarsi nei centri allestiti appositamente per “Sardi e Sicuri” con la propria tessera sanitaria.