Spostamenti fra Regioni vietati fino al 25 febbraio 2021: l’ultimo provvedimento del dimissionario governo Conte, prima del giuramento del nuovo governo Draghi, è stato il Decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” e dedicato agli spostamenti tra le regioni.

Il Decreto legge contiene un unico articolo (l’articolo 1), vediamolo assieme:

Proibiti gli spostamenti tra Regioni:

Dal 16 al 25 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute.

E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In tutte le deroghe citate sarà necessario essere provvisti di autocertificazione.

Ricordo anche che:

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

Di seguito vi ricordiamo alcune delle ulteriori limitazioni agli spostamenti in vigore.

Spostamenti verso abitazioni di privati:

In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

Non solo, nelle regioni arancioni e rosse, gli spostamenti sono ridotti all’ambito comunale.

Qualora la mobilita’ sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Coprifuoco:

Ricordo anche che l’ultimo DPCM prevede il coprifuoco fino al 5 marzo 2021. Dalle ore 22:00 alle 5:00, sono quindi consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Anche in questo caso è necessario l’autocerficazione agli spostamenti.