Sardegna, allerta meteo per pioggia e ghiaccio sulle strade: la Protezione Civile della Sardegna ha diramato un duplice avviso di allerta ordinaria per condizioni meteorologiche avverse, nella fattispecie pioggia e gelo.

Allerta ordinaria per rischio idraulico:

L’ allerta gialla parte alle ore 15:00 di oggi – venerdì 12 febbraio 2021 – e prosegue fino alle ore 23:59 di domani – sabato, 13 febbraio 2021 – e interessa:

per “rischio idraulico” le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso ;

; per “rischio idraulico e idrogeologico” sul Logudoro.

Allerta ordinaria per ghiaccio sulle strade:

Dal pomeriggio di domani – sabato, 13 febbraio 2021 – e per tutta la mattinata di dopodomani – domenica, 14 febbraio 2021 – sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo, e quindi sulle strade (attenzione anche alle colture), a causa delle temperature diffusamente inferiori ai 2 gradi.

Insomma, come sempre in questi casi l’invito è ad uscire il meno possibile di casa e, qualora si fosse costretti, a prestare la massima prudenza, specie alla guida. Vi ricordo anche le postazioni autovelox del weekend in Sardegna, mentre queste sono le previsioni del tempo in Sardegna per questo fine settimana.

