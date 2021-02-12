Sardegna: vaccini agli over 80, si parte dal 20 febbraio 2021!
Vaccini agli over 80 in Sardegna, si parte dal 20 febbraio 2021: è una giornata di buone notizie, da un lato il monitoraggio Covid in Italia a cura dell’ Iss-Ministero Salute inserisce la Sardegna tra le uniche due regioni con un’incidenza settimanale sotto i 50 nuovi casi per 100mila abitanti. Dall’altro abbiamo la data delle vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 nella nostra isola.
Vaccinazione anti-Covid degli anziani over 80 in Sardegna:
La vaccinazione anti-Covid 19 degli anziani over 80 dovrebbe partire il 20 febbraio 2021, in occasione della terza tappa dello screening di massa “Sardi e Sicuri” nel Medio Campidano, con la speranza che amici campidanesi partecipino in massa ai test come in Ogliastra e non lo ignorino in larga parte come accaduto nel nuorese.
Quanto ai vaccini, si parte da 11mila dosi di vaccini Pfizer, non tantissimi in una terra ad alta longevità come la Sardegna (considerate però i tanti ultraottantenni già vaccinati nelle RSU).
Sono arrivate anche le dosi del vaccino AstraZeneca per gli under 55 dipendenti pubblici delle scuole, forze dell’ordine e militari.
La piattaforma Cup Web:
Intanto i tecnici della Regione Sardegna lavorano alacremente per attivare il prima possibile le prenotazioni e le registrazioni online sulla piattaforma Cup Web.