Codici sconto traghetti per la Sardegna con il consorzio “Sardegna Turismo Servizi”: si è rinnovata anche quest’anno la partnership, la collaborazione tra il consorzio “Sardegna Turismo Servizi” (STS, fondato da Confcommercio, Confesercenti, Confapi e Confindustria) e le principali compagnie di navigazione (Sardinia Ferries, Moby-Tirrenia, Grimaldi Lines e Grandi Navi Veloci), che offriranno dei codici sconto a chi prenota presso una delle strutture ricettive presenti sul sito ufficiale del consorzio.

Le strutture ricettive aderenti al consorzio infatti dispongono di un canale riservato che consente ai propri clienti di prenotare il viaggio in traghetto per la Sardegna a condizioni di favore grazie a tariffe dedicate o sconti, che cambiano a seconda della compagnia di navigazione.

Come ottenere il codice sconto:

Vi basterà andare sul sito sardegnaturismoservizi.it e scegliere tra le strutture ricettive presenti tra hotel, residence, campeggi, b&b e case vacanze situate in tutta la Sardegna.

Dovete quindi contattare la struttura ricettiva scelta attraverso l’apposito modulo presente sempre sul sito già indicato, indicando nel contempo con quale vettore navale si intense raggiungere l’isola.

Ai clienti che finalizzeranno una prenotazione con una struttura consorziata sarà fornito un coupon contenente un codice sconto, che dovrà essere inserito online sul sito del vettore navale durante la prenotazione del traghetto.

Un servizio in crescita malgrado il Covid:

Malgrado le ovvie difficoltà prodotte dall’incertezza legata all’emergenza sanitaria in corso, il sito sardegnaturismoservizi.it ha prodotto statistiche lusinghiere, spiccano la crescita del tasso di conversione, passato dal 9% del 2018 al 15% del 2020, e l’aumento del numero di codici emessi, un ulteriore +4% nel corso dell’ultimo anno.

Così Agostino Cicalò, presidente del Consorzio:

Proseguiamo la nostra missione, favorire l’accessibilità della Sardegna per i turisti attraverso i servizi a loro offerti con competenza, trasparenza e professionalità dalle strutture ricettive alle quali si rivolgono. Fare sistema, essere uniti e attivi nonostante lo scenario incerto è un punto di vantaggio per la comunità di imprese che ha aderito ad STS. Le dinamiche competitive restano intatte ma ognuno può contribuire all’economia turistica della Sardegna partendo da una identica posizione sul tema dei trasporti.

E voi avete già prenotato con il consorzio Sardegna Turismo Servizi? Come vi siete trovati?

