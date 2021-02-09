Cagliari, arrivano 10 autorizzazioni per lo street food!
Cagliari, arriva lo street food: non solo “caddozzoni“, il Consiglio comunale di Cagliari ha dato il via libera alla vendita dello street food in città, approvando un emendamento al regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche presentato da Corrado Maxia di Fratelli d’Italia. Ma di cosa si tratta?
Verranno rilasciate 10 autorizzazioni tramite bando pubblico per la vendita di cibi di altissima qualità da parte delle attività che usufruiscono di mezzi itineranti con motore elettrico o pedalata assistita.
Attività che però non si potranno posizionare ovunque, resteranno infatti escluse alcune aree, quelle dove si trova la maggior densità di attività di ristorazione, come il quartiere Marina, il Corso e in Piazza Yenne.
Il bando arriverà nei prossimi mesi, per il cibo da strada si punta su prodotti alimentari freschi, idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti locali, della tradizione e della cultura sarda e cagliaritana.