Milk Brick, ecco i mattoni di latte inventati in Sardegna, una soluzione ecologica grazie all’economia circolare: sapevate che l’industria edilizia impiega circa il 25% dell’acqua dolce disponibile? No? Neanche io, fino a quando non ho letto dell’idea di Giangavino Muresu, giovane inventore e imprenditore di Ossi, in provincia di Sassari, che si è inventato i “mattoni di latte“, o “Milk Brick” in inglese, che poi è il nome ufficiale del prodotto.

L’idea ecosostenibile risolve due annosi problemi: il consumo di acqua nel settore dell’edilizia da un lato e quello delle acque di scarto della lavorazione del latte nell’industria casearia e Gdo dall’altro.

Ecco che usando queste ultime in edilizia si trova la quadratura del cerchio, ottenendo un prodotto dalle caratteristiche prestazionali superiori ai prodotti già in commercio.

Come il latte diventa un mattone:

Più precisamente il latte di scarto viene lavorato così da separare l’acqua dalla caseina, la prima viene utilizzata nei processi di miscelazione dell’industria edilizia sostituendola all’acqua dolce, la seconda viene trasformata in fibra di latte (un isolante termico altamente traspirante e antibatterico che assorbe rapidamente l’umidità per rilasciarla in termoregolazione). Trovate maggiori dettagli nella bella intervista che Giangavino Muresu ha rilasciato a “Italian Food Experience“.

Si chiama economia circolare, un sistema cioè che permette di riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. In questo caso Milk Brick valorizza il 100% del latte recuperato senza generare residui di produzione. Ma non solo, i prodotti Milk Brick hanno un ciclo di vita continuo, sono riciclabili al 100%.

Lo so sembra troppo bello per essere vero, eppure la ricerca è stata sviluppata anche con l’aiuto di un colosso di Italcementi, dopo che il Milk Brick, nel 2019, aveva vinto il “Premio Speciale Italcementi Heidelberg Cement Group” durante la finale del “Premio Gaetano Marzotto“.

Adesso Milk Brick è divenuta una start up, che dopo un anno di analisi e affinazione del prodotto nei laboratori di Italcementi è pronta a conquistare il mondo con prodotti sviluppati per ben 5 settori Industriali, come spiega La Nuova Sardegna. La vendita avverrà online, con base in Sardegna.

