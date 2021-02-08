Resilienze Culturali: un semplice atto di amore per la Sardegna e i suoi protagonisti!

Noi siamo sardi. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Comincia così, con una splendida citazione di una poesia del Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, la descrizione del progetto curato dall’associazione “Amici di Sardegna ONLUS” e finanziato dalla “Fondazione di Sardegna” per sostenere la ricerca della sardità perduta e intitolato, non a caso: “Resilienze Culturali“. Ma di cosa si tratta?

Resilienze culturali, il progetto:

Possiamo definire questo progetto, un po’ poeticamente, come un viaggio all’interno della Sardegna e dentro noi stessi, con il fine si scoprire sia quanto di bello possiamo ancora ricevere dalla nostra isola, sia quanto di buono tutti noi possiamo restituire alla nostra amata terra.

In maniera più pratica, si vuole andare alla scoperta di tutte quelle eccellenze della nostra isola che hanno saputo trasformare la cultura e l’amore per la propria terra in benessere e occupazione, malgrado le difficoltà di questi tempi, nei quali la capacità di resilienza diventa fondamentale.

Resilienze culturali, programma:

Il progetto, cominciato la scorsa estate, offre una serie di

eventi, visite guidate e sopralluoghi (come Tuvixeddu a Cagliari, Pranu Mutteddu a Goni, il tempio di Antas a Fluminimaggiore, ma anche le aree archeologiche a Senorbì, Orgosolo, Iglesias, Fluminimaggiore e Masua), interviste, degustazioni di prodotti tipici (Covid permettendo), approfondimenti tematici sui territori in oggetto su flora, fauna, geologia e spiritualità, conferenze sulla cultura e la storia della Sardegna.

Resilienze culturali, formare partendo dalle eccellenze e dai suoi protagonisti:

Si scoprono e si raccontano le autentiche eccellenze rappresentate dai cittadini che vivono in Sardegna, giovani e meno giovani, donne e uomini che hanno saputo investire nella cultura locale facendo della resilienza culturale una vera e propria missione di vita.

Testimonianze e esperienze di vita che hanno offerto un importante contributo alla diversificazione e all’ampliamento dell’offerta turistica in Sardegna, con nuove politiche di marketing territoriale e una maggiore attenzione verso il turismo sostenibile. Vengono condivise idee, esempi e procedure, che possono fungere da esempi virtuosi e far da apripista a tutte le energie potenziali presenti in Sardegna, pronte ad attivarsi e a liberarsi per costruire nuova ricchezza dalla cultura, se debitamente formate e supportate.

Resilienze culturali, l’obiettivo:

L’obiettivo finale del progetto “Resilienze Culturali” è quello di trasferire i saperi gestionali necessari per far sviluppare localmente gli enormi giacimenti culturali che si trovano, spesso trascurati e abbandonati, in tutta la Sardegna.