Sardegna vacanze covid, l’ aeroporto di Olbia ottiene la Airport Health Accreditation: ci si avvicina all’estate e le destinazioni turistiche cercano di presentarsi al meglio, non bastano più mare e spiagge da sogno, adesso è necessario garantire la sicurezza di chi viaggia, partendo dagli aeroporti, porte d’ingresso per migliaia di viaggiatori in Sardegna.

Bene, come da titolo l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia è stato il 14° scalo italiano ad ottenere la certificazione “Airport Health Accreditation” in materia di procedure sanitarie Covid-19.

Aeroporto di Olbia ottiene certificazione per le misure anti-Covid attivate:

l’ “Airport Health Accreditation” è una certificazione che viene rilasciata dall’Aci (no, non è l’ “Automobile Club d’Italia”, bensì l’ “Airports Council International“, l’associazione internazionale che rappresenta oltre 1.900 scali aerei nel mondo), a seguito della valutazione delle misure e delle procedure sanitarie introdotte dalla Geasar, la società i gestione dello scalo aereo, per limitare il più possibile il rischio di contagio di Covid-19 tra i lavoratori dell’aeroporto e i passeggeri.

In particolare la certificazione garantisce che le procedure sanitarie anti-Covid introdotte sono conformi alle raccomandazioni dell’Icao (International Aviation Organization), dell’Easa (European Union Aviation Safety Agency) e del protocollo del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC Aviation Health Safety Protocol).

Più precisamente le procedure valutate riguardano:

la pulizia e disinfezione degli spazi aeroportuali ;

; l’attività di monitoraggio dei flussi passeggeri e il conseguente mantenimento delle distanze fisiche ;

e il conseguente ; le protezioni in dotazione al personale ;

; l’efficacia della comunicazione al passeggero attraverso i canali social, web e la piattaforma aeroportuale (che in quest’ultimo caso includono monitor, cartelli, insegne e via dicendo).

Così, Silvio Pippobello, AD di Geasar:

Siamo molto soddisfatti per questo importante riconoscimento che conferma il nostro costante impegno a garantire i massimi standard di sicurezza per i nostri passeggeri e per il nostro staff.

E ancora:

Il nostro obiettivo, che riteniamo essenziale per una rapida ripartenza, è infondere fiducia e tranquillità ai nostri vettori e soprattutto ai passeggeri.

La prossima estate si potrà andare in vacanza?

Quanto alla domanda che ci state facendo sui social, non siamo ancora in grado di dirmi come e quanto si potrà volare la prossima estate, la situazione è in continuo mutamento.

Alcuni aeroporti – come quelli spagnoli – stanno puntando sui test veloci in partenza, intere nazioni – come quelle scandinave – pensano di limitare gli ingressi a chi avrà fatto il vaccino. Ma è ancora troppo presto per capire davvero cosa succederà.

In compenso le compagnie aeree, offrono la possibilità di cambiare volo e data alle prenotazioni già effettuate, garantendo la massima disponibilità e flessibilità.