Sardi e Sicuri, screening di massa anti-Covid riprende dai 52 paesi del Nuorese il 6 e 7 febbraio 2021: quando pubblicai sui social la notizia dello screening di massa in partenza in Ogliastra, qualcuno storse il naso, con il vaccino in arrivo dicevano, si trattava solo di uno spreco di risorse.

Adesso dopo il successo dello screening di massa ogliastrino e i ritardi sulla tabella di marcia per le vaccinazioni a causa delle mancate forniture da parte dei produttori, si è forse capito che è sempre meglio non conservare tutte le uova nello stesso paniere, come ha sempre sostenuto anche un vecchio adagio.

Lo screening di massa in particolare, ha l’obiettivo di aiutare a scovare la gran parte dei positivi al Covid 19 interrompendo la catena di trasmissione e rendendo più facile il tracciamento degli eventuali nuovi casi.

Bene, questa lunga premessa per informarvi che “Sardi e sicuri” riparte il prossimo 6 e 7 febbraio in tutti i 52 comuni del nuorese, lo scopo è quello di testare almeno il 65% della popolazione cittadina di età maggiore o uguale a 10 anni.

Cosa deve fare chi risulta negativo?

Le stesse persone, risultate negative nel primo weekend, dovrebbero farsi poi testare anche nel secondo (l’obbligo non c’è, ma altrimenti partecipare non avrebbe senso), che si svolgerà nel fine settimana successivo, il 13 e 14 febbraio 2021, con un altro tipo di test sempre rapido.

Nella prima tornata di test verrà infatti utilizzati dei test rapidi antigenici a lettura ottica cromatografica, nella seconda si passerà ai test rapidi antigenici a immunofluorescenza con ausilio di un apparecchio di lettura. In entrambi i casi l’esito sarà disponibile entro 30 minuti.

Cosa succede a chi viene trovato positivo?

Chi invece dovesse risultare positivo verrà immediatamente contattatoe sottoposto a tampone molecolare assieme ai proprio contatti. In questo caso l’esito sarà comunicato entro le 12 ore successive.

Come si partecipa allo screening?

Il test si svolge su base volontaria, cioè non c’è alcun obbligo, ed è completamente gratuito. No, non è necessaria la prenotazione, in compenso i cittadini con fragilità avranno la precedenza, come ovvio. Occorre portare con se la propria tessera sanitaria e dare un contatto telefonico sul quale arriverà il risultato del test.

Gli abitanti di Nuoro, per partecipare, dovranno semplicemente recarsi in una delle 21 postazioni posizionate in 7 zone istituite in tutta la città (ogni zona corrisponde un determinato quartiere/via). Ecco l’elenco postazioni screening di massa a Nuoro.

Gli abitanti degli altri paesi del Nuorese devono fare riferimento alle comunicazione proprio Comune di residenza/domicilio (ad esempio ecco gli avvisi del Comune di Siniscola e di quello di Orgosolo), oppure ai link utili a fine articolo.

Tuttavia non c’è l’obbligo di effettuare il test nella zona o nel paese dove si vive. Ad esempio, se il giorno in cui si fa lo screening dovete lavorare a Nuoro, potete fare lì il test anche se abitate in un altro paese interessato da questa tornata di “Sardi e Sicuri”.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Pagina ufficiale della Protezione Civile Nuorese ;

; Sito ufficiale del vostro Comune ;

; Sito ufficiale del comune di Nuoro ;

; ATS : che potete contattare sia per mail screening.comunenuoro@gmail.com che per telefono 0784.240685

: che potete contattare sia per mail screening.comunenuoro@gmail.com che per telefono Polizia Municipale di Nuoro: centralino attivo tutti i giorni dalle 7.45 alle 20.15 e ininterrottamente nei giorni 6 e 7 e nei giorni 13 e 14 al numero 0784.30212 e al numero 340.6982243;