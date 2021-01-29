Amazon Air, ecco il volo Malpensa–Cagliari: Amazon è in forte espansione, la compagnia di Jeff Bezos, tornato rapidamente l’uomo più ricco del mondo, sta infatti avvantaggiandosi notevolmente della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, che ha portato ad un boom degli acquisti online. L’offerta sul sito di Amazon è infatti davvero estesissima, con una marea di prodotti in promozione.

Tra le ultime misure decise da Amazon, non solo l’apertura di un grande deposito di smistamento a Cagliari, ma anche l’avvio dei di voli cargo proprietari grazie all’inaugurazione del nuovo hub Amazon di Lipsia, una grande struttura di oltre 20.000 metri quadrati presso l’aeroporto di Halle, in Germania, che dovrà servire tutta l’Europa.

Insomma, per farla breve Amazon ha deciso di creare una propria rete cargo brandizzata, grazie a due Boeing 737-800 di marca Gecas gestiti da Asl Airlines. Prima di questa decisione Amazon, per le sue spedizioni, utilizzava i cargo proprio di Asl Airlines e DHL.

E allora ecco che proprio oggi è previsto il primo volo tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Cagliari di un velivolo cargo di Amazon Prime Air.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.